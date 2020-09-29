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محافظات

مطرانية سمالوط تتسلم رفات الشهيد الأفريقي لوضعه بمزار شهداء الإيمان "صور"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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أيمن رياض
استلمت مطرانية سمالوط رفات الشهيد الأفريقى "ماثيو" وجري وضعه بمزار الشهداء داخل كنيسة شهداء الإيمان والوطن، بقرية العور.

 

وافتتحتت مطرانية سمالوط العام الماضي متحف شهداء الإيمان في ليبيا بكنيستهم "شهداء الإيمان والوطن"، والذى يضم "بانوراما توثيقية" عن رحلة الشهداء من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.


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كما يضم مزار للشهداء داخله مقتنيات والنعوش التي حملت أجسادهم من ليبيا، ويضم المتحف "نصب تذكاري للشهداء"والذى تم نحته في مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتات لـ 21 شهيدا تجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم، والذي قام بعملهم الدكتور جرجس الجاولى أستاذ النحت الميداني كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا

 

 يشار أن تنظيم "داعش" الإرهابي قام في منتصف فبراير من عام  2015، بالإعلان عن الفتك بعمال المنيا الأقباط المختطفين وعددهم 20 عاملا.

 

وقالت مصادر كنيسة ، إن الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، قدم في وقت سابق طلبا لمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل يطلب فيه استلام العينه المتحفظ عليها لأحد ضحايا حادث ذبح 21 شخصا بدولة ليبيا، والذي لم يستدل علي أهليته وملقب بماثيو الأفريقي وقد جري تسليم الرفات لممثل المطرانية.
مطرانية سمالوط تتسلم رفات الشهيد الأفريقي لوضعه بمزار شهداء الإيمان "صور"
مطرانية سمالوط تتسلم رفات الشهيد الأفريقي لوضعه بمزار شهداء الإيمان "صور"
مطرانية سمالوط تتسلم رفات الشهيد الأفريقي لوضعه بمزار شهداء الإيمان "صور"
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