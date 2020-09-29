بهدف نشر البهجة.. طالبة الهندسة دميانة ميلاد تدمج كلمات الأغاني وإفيهات الأفلام مع رسومات معبرة بالخيوط

رغم دراستها بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إلا أن الطالبة دميانة ميلاد ذات الـ22 عامًا قررت البدء في ممارسة هواية جديدة بعيدة تمامًا عن مجال دراستها، والتي تتمثل في دمج كلمات أغاني وإفيهات أفلام مع رسومات تعبيرية باستخدام الخيوط، وقد لاقت فكرتها تفاعلًا إيجابيًا وتشجيعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أطلقت صفحة على موقع "فيسبوك" لمشاركة أعمالها وإبداعاتها في فن التطريز.





وتحدثت طالبة كلية الهندسة دميانة ميلاد لـ صدى البلد عن تفاصيل فكرتها قائلة إن الأمر برمته بدأ بمشكلة واجهتها خلال دراستها منذ حوالي عامين، حيث التحقت آنذاك بقسم في الكلية غير الذي كانت ترغب في الالتحاق به، ورسبت بعد ذلك رغم ما بذلته من جهد، وهو موقف لم تكن معتادة عليه طوال سنوات دراستها، لذا فقد شعرت خلال تلك الفترة بأنها "تائهة"، وكانت تبحث عن هواية لتفريغ طاقتها.





وعثرت على ضالتها أثناء تصفحها لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث جذب فن التطريز انتباهها بعد مشاهدتها لقطات لرسومات بالخيوط، وأحبت هذه الفكرة وقررت تجربتها؛ وبالفعل بدأت تسأل عن الأدوات والخامات المستخدمة وتعلمت أساسيات التطريز مستعينة في بادئ الأمر بنصائح والدتها التي ساعدتها على تعلم بعض الغرز البسيطة، ثم واصلت التعلم معتمدة على نفسها مع الاستعانة بمقاطع فيديو تعليمية عبر موقع "يوتيوب" لتنمية مهارتها شيئًا فشيء.





وأشارت إلى أنها كانت تنفذ أفكارًا بسيطة بالخيوط أولًا ثم تطورت أفكارها ومهارتها مع مرور الوقت، لتبدأ بعد ذلك في تنفيذ رسومات كرتونية وكوميكس، ثم جاءتها فكرة دمج كلمات الأغاني المفضلة لديها مع رسومات بالخيوط تعبر عن تلك الأغاني.





"Stitch Story" صفحة تهدف لنشر البهجة:





أنشأت دميانة في أواخر شهر يوليو الماضي صفحة خاصة لمشاركة أعمالها والترويج لها، واختارت لهذه الصفحة اسم "Stitch Story" أو "حكاية غرزة"، وقد أوضحت أن هدفها الأساسي من خلال هذه الخطوة ليس ربحيًا، لكنها ترغب في نشر البهجة في النفوس من خلال رسوماتها والكوميكس التي تنفذها بالخيوط.





وبالنسبة إلى سبب اختيارها اسم "Stitch Story" على وجه التحديد، فقد ذكرت طالبة كلية الهندسة أن اختيار اسم يعبر بوضوح عن فكرتها والهدف منها تطلب بعض الوقت، وفكرت في البداية في أسماء مثل "Stitch Song"، لكنها خلصت في النهاية إلى أن "Stitch Story" هو أكثر اسم يعبر عن صفحتها حيث أنها تنشر على مدار الأسبوع حكايات بـ الغرز توصل من خلالها فكرة معينة.





وأشارت كذلك إلى أنها قررت تصميم "اللوجو" أو الشعار الخاص بصفحتها بنفسها، واختارت زهرة عباد الشمس المفضلة بالنسبة إليها لتكون العنصر الأساسي في التصميم، خاصة وأنها في رأيها رمزًا للبهجة والنور، ويتوسطها لقطة لرسم بالخيوط.









الخامات والأدوات المستخدمة في تنفيذ أفكار "Stitch Story":





أوضحت دميانة ميلاد خلال حديثها لـ صدى البلد أنها تستخدم في الوقت الراهن طارات تطريز سيليكون في أعمالها، مشيرة إلى وجود عدة أنواع من طارات التطريز، فهناك على سبيل المثال الطارات البلاستيكية والتي كانت تستخدمها في البداية لسهولة العمل عليها، ومع تطور مهارتها شرعت في استخدام الطارات الخشبية، وأخيرًا طارات السيليكون.





وتختلف مدة إعداد كل قطعة على حسب الرسم الذي ترغب في تنفيذه على القماش وطبيعة الفكرة، فمن الممكن أن يستغرق تنفيذ قطعة واحدة ما بين يوم واحد إلى أسبوع، وفي بعض الأحيان قد تنتهي من تنفيذ قطعة ما خلال عدة ساعات.





تطوير الأفكار ورسومات التطريز اليدوي:





قالت دميانة إنها عادة ما تتوصل إلى أفكار لرسوماتها بالخيوط من خلال سماع أغنية ما أولًا سواء من الأغاني المفضلة لديها أو تلك التي يقترحها عليها متابعو صفحتها، ثم تفكر فيما تمثله هذه الأغنية أو الرسالة التي توصلها من وجهة نظرها، وبعد ذلك تبدأ في التنفيذ.





وأكدت أنها تنوي أن تواصل ممارسة هوايتها بعد بدء الدراسة، لكن بالطبع ليس بالمعدل الحالي، فهي حاليًا تنفذ وتنشر رسمتين أو ثلاث رسومات أسبوعيًا عبر صفحتها، لكن مستقبلًا سيكون المعدل أقل، كما ذكرت أن ردود الأفعال على أعمالها وأفكارها جيدة ومشجعة إلى حد كبير، وحظيت صفحتها على "فيسبوك" بنسبة متابعة ملحوظة رغم أنها أطلقتها منذ قرابة شهرين فقط، فضلًا عن أنها تحصل على أفكار لرسومات جديدة من خلال تعليقات واقتراحات متابعيها، سواء أفكار لأغاني يمكنها دمجها مع رسومات تعبيرية أو كوميكس ساخرة.





ردًا على سؤال حول خططها لتطوير فكرتها، أوضحت دميانة أنها ترغب في عرض رسوماتها وأعمالها في معرض متخصص، مضيفة أنها لم تصل بعد إلى مستوى احترافي، ومازالت هناك مهارات أخرى تسعى إلى تعلمها حتى تصل إلى المستوى الذي تطمح إليه.



