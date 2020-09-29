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أخبار البلد

السيسي يوجه بالتوسع في خطط مشروعات الإسكان الاجتماعي في القاهرة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطط مشروعات الإسكان الاجتماعي في القاهرة، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات الإسكانية التي توفر الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين والمزودة بكافة الخدمات بما يساهم في الارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية، استمرارًا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة ‏محافظات الجمهورية.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.
السيسي يوجه بالتوسع في خطط مشروعات الإسكان الاجتماعي في القاهرة
السيسي يوجه بالتوسع في خطط مشروعات الإسكان الاجتماعي في القاهرة
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