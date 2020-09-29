بـ الأوف شولدر .. رنا سماحة تتألق من أحدث جلسة تصوير على البحر





وتألقت بها رنا سماحة ، مرتدية فستانا جذابا وقصير باللون الأبيض، ومطعم بمجموعة من الألوان الصيفية المبهجة التى تبرز عن جمالها، ويتميز بتفصيلة الأكتاف المكشوفة التى تبرز رشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة في المكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمالها.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع ظهورها الجذاب.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع عقد بسيط حول الرقبة، وقرط طويل لإكمال ظهورها.