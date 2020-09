بـ الأوف شولدر .. رنا سماحة تتألق من أحدث جلسة تصوير على البحر

View this post on Instagram

New photo shoot 📸 Hairstyle @hemajoe_hairstylist Makeup💄@rania_hema_joe_makeup_artist Styled by @raghdaahisham Earrings & necklace @hendelbarbaryjewelery Credit by @waelelbadry Edit by @mido_ahmed_md.4 #ranasamaha #رنا_سماحة