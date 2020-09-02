رنا سماحة تستعين بالجمهور في اختيار اسم ألبومها الجديد

حرصت الفنانة رنا سماحة، على الاستعانة بجمهورها في اختيار اسم البومها الجديد.





ونشرت رنا سماحة، فيديو من خلال حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليه: " اتعودت انكم دايمًا بتشاركوني كل حاجه.. قررت ان انتوا الي هتختاروا اسم الالبوم .. يلا vote".



