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فن

رنا سماحة تستعين بالجمهور في اختيار اسم ألبومها الجديد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حرصت الفنانة رنا سماحة، على الاستعانة بجمهورها في اختيار اسم البومها الجديد.

ونشرت رنا سماحة، فيديو من خلال حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليه: "اتعودت انكم دايمًا بتشاركوني كل حاجه.. قررت ان انتوا الي هتختاروا اسم الالبوم .. يلا vote".

يذكر أن الشاعر أحمد حسن راؤول، روج  لأغنية المطربة رنا سماحة الجديدة "تعيش يا لبنان"، وهي إهداء للشعب اللبناني بعد تفجير بيروت المأساوي.

"تعيش يا لبنان" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

بينما تقول كلمات الأغنية: "يا عايشة الفرحة وسط الموت.. وضحكك يبنى فينا بيوت.. ومهما تضيق .. أكيد فى طريق.. فى يوم هتعودى يا بيروت".
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