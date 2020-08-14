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مرأة

بـ فستان لافت.. رنا سماحة بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:44 م
رنا سماحة
رنا سماحة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها.

وأطلت بها رنا سماحة، بفستان جذاب باللون الاسود، وتفصيل جذابة تبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة في المكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاء باللون البرتقالي اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التى تكشف جمالها.

ولم تتكلف رنا سماحه بوضع الكثير من الاكسسوارات ، واكتفت بالشهور بإطلالتها الناعمة.
بـ فستان لافت.. رنا سماحة بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد
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