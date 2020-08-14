بـ فستان لافت.. رنا سماحة بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد





وأطلت بها رنا سماحة ، بفستان جذاب باللون الاسود، وتفصيل جذابة تبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة في المكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاء باللون البرتقالي اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التى تكشف جمالها.





ولم تتكلف رنا سماحه بوضع الكثير من الاكسسوارات ، واكتفت بالشهور بإطلالتها الناعمة.