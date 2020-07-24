AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان قصير.. رنا سماحة بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها .. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:04 م
رنا سماحة
رنا سماحة
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها، رنا سماحة بفستان قصير باللون الأزرق ليبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض ليتناسب مع ظهورها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة في الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمالها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التي تكشف جمالها.

ووضع إكسسوارات بسيطة للشعر باللون الأبيض تتناسب مع إطلالتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد

ببنطلون أصفر .. رنا سماحة تتألق بإطلالة صيفية

بقصة شعر جديدة .. رنا سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال جذابة

بفستان قصير ومكشوف.. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بـ هاف ستومك.. مى سليم بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بـ توب جذاب.. مي سليم تتألق بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

ترشيحاتنا

حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

مشهد يبكي القلوب .. كاميرا ترصد لحظة مقتل شهيد الشهامة في القليوبية.. فيديو

لماذا يكره الإنجليز محمد صلاح.. بالدليل | الفرعون يتعرض للظلم رغم تألقه مع الريدز

أول رد رسمي من التعليم على قصة اختفاء أوراق إجابة مادة الفيزياء لـ طالبة ثانوية عامة بالمنيا

بشرى.. تجارب لقاح أوكسفورد تدخل المرحلة الثالثة

دواء لعلاج الصداع النصفي يتسبب في إصابة سيدة بمرض نادر من العصور الوسطى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل الشمالي

دراسة تكشف حيلة فيروس كورونا لاختراق جسم الإنسان

بفستان قصير.. رنا سماحة بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها .. شاهد