بفستان قصير.. رنا سماحة بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها .. شاهد





وظهرت بها، رنا سماحة بفستان قصير باللون الأزرق ليبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض ليتناسب مع ظهورها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة في الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمالها.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التي تكشف جمالها.





ووضع إكسسوارات بسيطة للشعر باللون الأبيض تتناسب مع إطلالتها.