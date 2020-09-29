البحر الأحمر: مفيش حد في المحافظة مرمي في الشارع.. تخفيض رسوم التصالح 30 و40%

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه نقلت 100 أسرة من مساكن عشوائية لمساكن بديلة ومن المستحيل ترك أحد في الشارع.





وأضاف حنفي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن يتم مساعدة غير القادرين على طلاء منازلهم بالبحر الأحمر، متابعا أن لا يوجد مواطن تم ازالة منزله دون توفير مسكن بديل.





وتابع أن :"مافيش حد عندنا في المحافظة مرمي في الشارع، ونعمل في أي ازمة بسرعة وانجاز حقيقي لصالح المواطن".





وفي السياق نفسه أشار إلى انه تم تخفيض رسوم التصالح بنسبة 30أو 40% في بعض الأماكن البحر الأحمر.





وتابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه إذا عادت السياحة الروسية والالمانية إلى مصر تتحسن حركة السياحة، مستدركا أنه يمكن استخراج 1500 تحليل بي سي ار الخاصة بفيروس كورونا خلال 16 ساعة فقط.





وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أنه لا يوجد اصابات بفيروس كورونا في البحر الأحمر.



