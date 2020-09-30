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رياضة

أحمد حسن : اللجان الإلكترونية هاجمتني لعملي في بيراميدز

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، إنه لم يلق نفس الهجوم من عمله فى نادي زِد، مثلما حدث فى بيراميدز.

وأضاف أحمد حسن  خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة " صدى البلد" :"لم يتم الهجوم على شخصي بسبب عملي مع زد، كما حدث معي من قبل، وقت بيراميدز، اللجان الإلكترونية هاجمتني بشكل غير طبيعي قبل ذلك، لكني في النهاية لا أشغل بالي بذلك".

وأكمل: "في النهاية الجميع سيعرف أني كنت على حق، كان لدي طموح وتطلعات من عملي في بيراميدز بعيدًا عن الخلافات".

وتابع : "دائما اللاعب يحاول أن يرد ويوصل الرسالة داخل الملعب من خلال أدائه وليس بالسخرية من المنافسين أو على السوشيال ميديا، من يريد أن يثبت شخصيته وقيمته؛ يكون من خلال الملعب فقط ولا شئ آخر ، لكن اليوم هناك لاعبين يعيشون على الشو وليسوا في مستواهم".

واحتفل نادي بيراميدز بعيد ميلاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة عقب الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري والفوز بهدف دون مقابل.

وانتهت أحداث مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز. 

وتمكن فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز الى النقطة 57 ويحتل المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 38 في المركز الثامن. 
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