شاهد.. شريف إكرامي عن انتقاله لـ بيراميدز: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية في جدول الدوري

نشر الإعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وكتب سيف زاهر: " شريف إكرامي : حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية في جدول الدوري.. وبيراميدز عنده طموح وهدف".









وأضاف: "أملك أهدافًا أسعى لتحقيقها في تجربة بيراميدز وأسعى لنقل خبراتي وما تعلمته في مشواري للفريق الذي يضم نجومًا كبارًا وأصحاب خبرات والجميع لديه الرغبة في تحقيق نتائج قوية".









شريف إكرامي: حبيت أكون في نادي عنده نقطة تنافسية في جدول الدوري .. وبيراميدز عنده طموح وهدف. — Seif Zaher (@seifzahersocial) September 28, 2020

اقرأ أيضا:ووقع إكرامي عقدًا لمدة 3 مواسم بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.وقال إكرامي في تصريحات للحساب الرسمي لنادي بيراميدز: "كل شيء في بيراميدز يذكرني بأوروبا.. الملعب وغرف الملابس وطريقة التعامل والطرق التدريبية الحديثة".