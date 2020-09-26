AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يواصل الاحتفال بحارسه الجديد: صباحكم شريف إكرامي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements
محمد السعيد
واصل نادي بيراميدز احتفاله بحارس الجديد شريف إكرامي، القادم من صفوف النادي الأهلي.


كان نادي بيراميدز أعلن أمس، الجمعة، تعاقده رسميا مع شريف إكرامي لمدة 3 مواسم، كما قدمه في مؤتمر صحفي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.


ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لحارسه الجديد: "صباحكم شريف إكرامي".


ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.


وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمرا صحفيا مطلع الشهر الحالي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.


ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

ممدوح عيد: شخصية شريف إكرامي القيادية ستفيد بيراميدز فى حصد البطولات

هاني سعيد: شريف إكرامي قادر على قيادة غرفة ملابس بيراميدز

شريف إكرامي: بيراميدز بوابة عودتي للمنتخب والتقدير الأدبي أهم من الأموال

المدير التنفيذي لـ بيراميدز: لا نتعمد ضم لاعبي الأهلي ونبحث عن احتياجاتنا

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع المدير الفني للأهلي

ترشيحاتنا

دعاء من 9 كلمات لإزالة الهم والكرب

طلبت الخلع فقطع وشها بالمطواة وأصابها بـ 163 غرزة .. اسكندرانية: زوجى أدمن المخدرات وبيشوه سمعة بناته

موسم الخير.. لماذا يفضل بدو مطروح الشرب من الآبار على مياه نهر النيل

قبل موقعة الثأر من أرسنال.. ابتسامة عريضة لـ محمد صلاح خلال مران ليفربول.. شاهد

بسعر أقل من 150 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في السوق المصري

بـ إطلالة صيفية.. سمية الخشاب تثير إعجاب متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

AdvertisementS

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

رضا عبد العال يتحدى فايلر.. مباراة مرتقبة بين الأهلي وطنطا في الدوري

قبل موقعة الثأر من أرسنال.. ابتسامة عريضة لـ محمد صلاح خلال مران ليفربول.. شاهد

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طنطا

حلمي طولان يعلق على أنباء رحيل فايلر.. وموقف الأهلي من محمد شريف

محمد بسيوني "حاوي" اتحاد كلباء الإماراتي: الزمالك فضله عليا.. أحلم بالاحتراف في أوروبا.. ولم أغلق باب العودة إلى مصر.. حوار

موعد مباراة بيتيس وريال مدريد في الليجا.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أخبار الرياضة.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك.. الجنايني يكشف كواليس أزمة اختفاء كئوس المنتخب.. والزمالك يكثف مفاوضاته لضم رجب بكار.. فيديو

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر وعلي معلول.. وموقف النادي من رجب بكار

بتروجت يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك ضم مهاجم الفريق

فلوس شراء اللاعبين مصدرها إيه؟.. محمد فضل يتحدث عن تراخيص الأندية واستضافة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها 30 مليون جنيه.. شاهد السرعة الخارقة لسيارة ريغييرا

شاهد..سيارة تشتعل بالنيران على طريق الهدا.. ورد فعل مؤلم من صاحبها.. فيديو

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية