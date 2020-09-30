شوبير: موسيماني خليفة رينيه فايلر في الأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأهلي يفكر في التعاقد مع مدرب أفريقي؛ لتدريب الفريق، خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، الذي سيرحل عن تدريب الاهلي عقب مباراة الترسانة مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 لكأس مصر.





وأوضح شوبير: الاهلي يفكر في مدرب أفريقي لخلافة فايلر متوقعًا أن يكون هذا المدرب هو موسيماني مدرب صن داونز الجنوب أفريقي .





وأكد شوبير، في برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت، أن الاهلي أبلغ فايلر رسميًا برحيله عن الفريق.





وتابع:" رينيه فايلر تمسك بالسفر قبل خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، والأهلي طلب تجديد تعاقده لمدة عام؛ لضمان عودته من جديد، قبل أن يرفض رينيه فايلر وضع تلك البنود والاشتراطات ".

وأشار أحمد شوبير إلي دخول بيستو موسيماني ، مدرب ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في حسابات النادي الأهلي بقوة خلال الفترة الحالية نظرا لخبراته الإفريقية .

وتابع: "سيتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يتولي قيادة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وسيتولي قيادة الفريق لمدة عام أو عامين على الأقل ، ورينيه فايلر سيغادر النادي الأهلي عقب إنتهاء مباراة الترسانة .



