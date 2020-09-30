AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير: موسيماني خليفة رينيه فايلر في الأهلي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأهلي يفكر في التعاقد مع مدرب أفريقي؛ لتدريب الفريق، خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، الذي سيرحل عن تدريب الاهلي عقب مباراة الترسانة مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 لكأس مصر.

وأوضح شوبير: الاهلي يفكر في مدرب أفريقي لخلافة فايلر متوقعًا أن يكون هذا المدرب هو موسيماني مدرب صن داونز الجنوب أفريقي .

وأكد شوبير، في برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت، أن الاهلي أبلغ فايلر رسميًا برحيله عن الفريق.

وتابع:" رينيه فايلر تمسك بالسفر قبل خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، والأهلي طلب تجديد تعاقده لمدة عام؛ لضمان عودته من جديد، قبل أن يرفض رينيه فايلر وضع تلك البنود والاشتراطات ".

وأشار أحمد شوبير إلي دخول بيستو موسيماني، مدرب ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في حسابات النادي الأهلي بقوة خلال الفترة الحالية نظرا لخبراته الإفريقية .

وتابع: "سيتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يتولي قيادة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وسيتولي قيادة الفريق لمدة عام أو عامين على الأقل ، ورينيه فايلر سيغادر النادي الأهلي عقب إنتهاء مباراة الترسانة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يقترب من تدريب جينت البلجيكي بعد الرحيل عن الأهلي

الترسانة المحطة الأخيرة.. شوبير يلمح إلى رحيل فايلر عن الأهلي الخميس المقبل

شوبير يوضح اللحظات الأخيرة في رحيل رينيه فايلر.. ويكشف مدة عقد المدرب الجديد

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد حمدي فتحي.. شاهد

ترشيحاتنا

ملعوب في جيناتهم.. فنانة تعلن على الهواء تفاصيل التنمر عليها وأولادها

ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية

عنتيل التجمع .. يهدد الفتيات بنشر صورهن الجنسية

ممثلة مغمورة.. لأول مرة سوسن بدر تكشف عن اسم والدتها

مراد منير نقل لمستشفى القوات المسلحة.. تطورات الحالة الصحية لـ4 مشاهير

أحمد حسن: انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز خطوة للوراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على لكزس lexus Es موديل 2020 .. صور

يصرخ في خوف.. هجوم شرس من طيور العقعق على رأس طفل.. فيديو

بتهمة سوء التغذية.. القبض على أبوين نباتيين تسببا في مرض خطير لرضيعتهما