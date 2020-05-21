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رياضة

ضحية الأهلي.. أول تعليق من موسيماني بعد تمديد تعاقده مع صن داونز 4 سنوات

الخميس 21/مايو/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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أحمد هاني
مدد بتسو موسيماني تعاقده مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ليكون على رأس الجهاز الفني لمدة أربع سنوات مقبلة بعد النجاحات التي حققها مع الفريق منذ توليه المهمة منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال موسيماني في البيان الذي نشره النادي: "فخور بالبقاء مع صن داونز، ويشرفني منحي فرصة أخرى لقيادة الفريق.. وأحد أهم أسباب بقائي، ثقة الإدارة بقدرتنا على بناء فريق يغزو إفريقيا".

وأضاف: "نحن بحاجة للفوز بالألقاب، علينا العمل لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، ومحاولة البحث عن المواهب الشابة، كما فعلنا بتقديم لاعبين مميزين مثل بيرسي تاو وكيجان دولي".

وكان من المقرر أن ينتهي عقد موسمياني مع فريق صن داونز بنهاية الموسم الحالي، قبل أن ينجح النادي الجنوب أفريقي في تجديد عقد مدربه المخضرم لـ 4 سنوات قادمة.

وكان فريق صن داونز ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا، من الدور ربع النهائي على يد الأهلي.

يذكر أن فريق صن داونز يحتل وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الجنوب أفريقي برصيد 44 نقطة، خلف كايزر تشيفز  متصدر الترتيب بـ 48 نقطة.
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