ضحية الأهلي.. أول تعليق من موسيماني بعد تمديد تعاقده مع صن داونز 4 سنوات

وقال موسيماني في البيان الذي نشره النادي:

وكان من المقرر أن ينتهي عقد موسمياني مع فريق صن داونز بنهاية الموسم الحالي، قبل أن ينجح النادي الجنوب أفريقي في تجديد عقد مدربه المخضرم لـ 4 سنوات قادمة.



