رسميا.. صن داونز يجدد عقد المدير الفني لمدة 4 مواسم





وكان من المقرر أن ينتهي عقد موسمياني مع فريق صن داونز بنهاية الموسم الحالي، قبل أن ينجح النادي الجنوب أفريقي في تجديد عقد مدربه المخضرم لـ 4 سنوات قادمة.









وقال مالك نادي صن داونز في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" لطالما صرحت بأهمية بقاء موسيماني مع صن داونز، انه مثل السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد.





وكان فريق صن داونز ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا، من الدور ربع النهائي على يد الأهلي.





يذكر أن فريق صن داونز يحتل وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الجنوب أفريقي برصيد 44 نقطة، خلف كايزر تشيفز متصدر الترتيب بـ 48 نقطة.