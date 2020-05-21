AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. صن داونز يجدد عقد المدير الفني لمدة 4 مواسم

الخميس 21/مايو/2020 - 04:17 م
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
Advertisements
محمد السعيد
أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي تجديد عقد مدربه بيتسو موسيماني، لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد موسمياني مع فريق صن داونز بنهاية الموسم الحالي، قبل أن ينجح النادي الجنوب أفريقي في تجديد عقد مدربه المخضرم لـ 4 سنوات قادمة.


وقال مالك نادي صن داونز في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" لطالما صرحت بأهمية بقاء موسيماني مع صن داونز، انه مثل السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد.

وكان فريق صن داونز ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا، من الدور ربع النهائي على يد الأهلي.

يذكر أن فريق صن داونز يحتل وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الجنوب أفريقي برصيد 44 نقطة، خلف كايزر تشيفز  متصدر الترتيب بـ 48 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري الجنوب أفريقي من كايزر تشيفز

أخبار الرياضة .. حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليونا لمواجهة كورونا .. صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري

مدرب صن داونز: خسارتنا من الأهلي هي انتكاستنا الوحيدة هذا الموسم

صن داونز يقترب من خطف الناهيري نجم الوداد من الأهلي والزمالك

موسيماني مدرب صن داونز: التعاقد مع سيرينو شائعات

ترشيحاتنا

التقى البغدادي 100 مرة.. معلومات عن عبد الناصر قرداش أخطر إرهابي في العراق

دعاء ختم القرآن.. وفضل قراءته يوميًا

من أول يونيو.. ارتداء الكمامة إجباريًا بـ قطارات السكة الحديد والمترو.. تفاصيل

إجلاء آلاف الأمريكيين بعد انهيار سدين بولاية ميشيجان.. فيديو

ربنا غنى عنك.. شاهد | تعليق الرئيس السيسي على بناء المساجد المخالفة

معدلاتنا طبيعية.. الرئيس السيسي يزف بشرى للمصريين بشأن فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقفطان الأسود .. هند صبري تتألق بإطلالة أنيقة

اِبعد يا كورونا بلاش قرف.. مسعف العباسية يروي تفاصيل الاعتداء والتنمر عليه | شاهد

لمرضى الكوليسترول.. الكمية الواجب تناولها من الكحك فى العيد.. فيديو