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تعليم

شوشة يبحث مع مدير عام المدارس الرسمية الاستعداد للعام الجديد بشمال سيناء

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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احمد صالح
بحث اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، مع الدكتورة فاطمة الزهراء عز الدين محمد مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة لغات بوزارة التربية والتعليم، استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ من خلال تأهيل المعلمين على آلية المنظومة الجديدة للتعليم التي أقرتها الوزارة في ظل مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك أثناء استقبال المحافظ، لها بمكتبه بمدينة العريش، وذلك في إطار زيارتها الي المحافظة، بحضور حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وأكد شوشه، أن المحافظة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تأهيل المعلمين على آلية المنظومة الجديدة للتعليم، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم فى ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء، تضم عددًا من المدارس الرسمية واللغات، وأن هناك خطة للتوسع في إنشاء تلك المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

بدورها أكدت فاطمة الزهراء عز الدين محمد مدير عام المدارس الرسمية والمتميزة لغات بوزارة التربية والتعليم، القيام بجولة تفقدية لعدد من المدارس الرسمية واللغات، من بينها مدرسة ٢٥يناير الرسمية للغات ومدرسة الشهيد محمد الزملوط الرسمية للغات ومدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية للغات، مشيرة إلي أن المدارس التي قامت بزيارتها من أفضل المدارس علي مستوي الجمهورية.

ومن جانبه أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، اهتمام وزارة التربية والتعليم بتلبية طلبات المحافظة، مشيرًا إلى توزيع الإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة بخصوص العام الدراسى الجديد فى ظل جائحة كورونا على مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لتعميمها على جميع المدارس، والتشديد على ضرورة اتباعها فى كافة المنشآت التعليمية، مع الالتزام بتطبيق نظام مجموعات التقوية.بالمدارس للقضاء علي الدروس الخصوصية.

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