انجاز طبي جديد.. استئصال ورم رحمى بوزن ١٢ كيلو لسيدة في الأقصر

نحجت مستشفي اسنا التخصصي بجنوب الاقصر ، فى انقاذ حياة سيدة فى العقد الخامس من عمرها ، بعد اجراء عملية استئصال ورم ليفي بحجم ١٢ كيلو .





وقال الدكتور محمود خضري مدير المستشفي بان قسم النساء والتوليد نجح فى باستئصال رحم متعدد الأورام الليفيه يزن أكثر من 12 كيلو جرام.





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واوضح بان السيده تبلغ من العمر 50 سنه وصلت المستشفي وهى تعانى من نزيف رحمى مستمر وألام بالبطن وزيادة بحجم البطن .





واشار الى ان السيدة كانت تعانى من هذه المشكله أكثر من سنتين بعد عناء طويل بالمستشفيات ، وتم دخول السيدة غرفه العمليات واستطاع الفريق الطبي استئصال الورم وهى الان بحاله جيده.





وقام بإجراء العملية الدكتور محمد عبدالعزيز آدم أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى والدكتور عبد المؤمن رئيس قسم التخدير





وأكد مدير المستشفي أن المستشفي بكامل فريق العمل داخلها على أهبة الاستعداد لتقديم افضل الخدمات الطبية لجميع فئات المرضي.



