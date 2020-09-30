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تعليم

الخشت: افتتاح الفرع الدولي لجامعة القاهرة قريبا وتسليم عمارات المدينة السكنية على مراحل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت - احمد علام
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لجامعة القاهرة بمدينة أكتوبر، والتي تضم 175 فدانًا مخصصة للمجمع السكني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، و575 فدانًا للفرع الدولي للجامعة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، مع أعضاء المجلس، موقف المنطقة الاستثمارية للجامعة منذ الإنشاء وحتى الوقت الراهن، والصعوبات التي واجهتها، والتغلب عليها من خلال جهود اللجان المشكلة لإنجاز مشروعات المنطقة؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى ككل، في ثلاث سنوات، حيث تم انشاء المرحلة الأولى من الفرع الدولي، وانشاء ٤٢٥ عمارة في وقت قصير، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للفرع الدولي قريبًا، إلى جانب تسليم كافة العمارات بالمجمع السكني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين على مراحل.

كما استعرض مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، التصور العام للمرحلة الثانية والمتضمن إنشاء مراكز بحثية يكون لها أهداف في خدمة الصناعة والزراعة ومجمع طبي متكامل والمدينة الرياضية ومنطقة فندقية للطلاب.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، على تكليف المكتب الاستشاري بإعادة إعداد مخطط أو تصور عام عن المنطقة الإستثمارية - وفقا للمساحة الجديدة (575 فدان) للفرع الدولي- متضمنًا الفرص الاستثمارية، على أن يتم التشاور بشأن هذا التصور مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 
وناقش مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، اقتراح بتأسيس صندوق استثمار للفرع الدولي للجامعة، على أن تتولى جامعة القاهرة الدراسة القانونية، وفقًا لقانون هيئة سوق المال وتعديلاته والتي سمحت ونظمت آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، بمشاركة كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المختلفة.

كما ناقش مجلس إدارة المنطقة الإستثمارية، اقتراح بإنشاء شركة للإستثمار لجامعة القاهرة (وفقًا لقانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار) لتعظيم الدور الاقتصادي للمنطقة وحاضنات وريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وذلك بعد دراسة آلية الإنشاء على أن يتم تقديم الدراسة القانونية بالتعاون بين المستشار القانوني لرئيس جامعة القاهرة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أسبوعين.

حضر اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، كل من رئيس لجنة الفرع الدولي، وعميدة كلية الإعلام، ومساعد رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وممثل المكتب التنفيذي بالإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، ورئيس الإدارة القانونية للمناطق الاستثمارية، ومدير الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية.
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