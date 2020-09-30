لجنة المرأة بغرفة القاهرة تنظم مسابقة لتشجيع الأسر المنتجة

كرمت لجنة المرأة برئاسة الدكتورة ليلى البيلي ، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، عددًا من الأسر المنتجة امس الثلاثاء ، خلال احتفالية نظمتها حضرها إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، وذلك تشجيعًا لهذه الأسر على التوسع في أنشطتها.





وجاء التكريم بعد إعلان اللجنة عن مسابقة منذ فترة عبر الإنترنت " أون لاين" ، من خلال عرض منتجات هذه الأسر على الجمهور بموقع الغرفة ، لتفوز 3 أسر بالمراكز الثلاثة الأولى ، وجاءت المسابقة لتشمل كافة المحافظات.





وقالت ليلى البيلي، إن المسابقة هي الأولى من نوعها للجنة ، وستكون بداية لمسابقات أخرى قادمة لتشجيع هذه الأسر ، وشملت المسابقة 3 قطاعات وهي " الكورشية والتطريز اليدوي والجلود " ، وتم التصويت من خلال الجمهور على هذه المنتجات ، وفازت بالمركز الاول شيماء عبد العليم من محافظة كفر الشيخ في قطاع الكورشية ونشوي على بالمركز الثاني في قطاع الجلود " شنط جلد طبيعي" من محافظة الإسماعيلية ، ثم جاءت إيمان أحمد من القاهرة في المركز الثالث في قطاع التطريز اليدوي.





ونوهت د. ليلى البيلي إلى أن هناك دعمًا كبير ًا من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بكافة المحافظات ، خاصة بالأسر المنتجة على اعتبار أنه رئيسًا لاتحاد الغرف ، ويرعى كافة منتسبي الغرف التجارية في المحافظات المختلفة.





وجاء ذلك في الوقت الذي كرم الحضور من الأسر المنتجة الدكتورة ليلى البيلي على مجهوداتها معهم وسعيها إلى مساندتهم من خلال اللجنة ، سواء عن طريق ورش العمل أو الندوات وسعيها لتسهيل سبل التمويل مثل قرض مستورة .





من جانبه أشاد إيهاب سعيد الذي سلم مع الدكتورة ليلى البيلي جوائز المسابقة للفائزين، بدور لجنة المرأة والمسابقة التي تعتبر تحفيزية لهذه الأسر ، خاصة في ظل إمكانياتها البسيطة التي تحتاج فعلًا إلى المساندة ، مؤكدًا أن غرفة القاهرة دائمًا تساند الأنشطة المختلفة ، خاصة الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومي ، مشددًا على أن الفترة القادمة ستشهد مساندة كبيرة للأسر المنتجة ، ومساعدتهن في تسويق منتجاتهن بكل السبل ، مدللًا على كلامه بهذه المسابقة التشجيعية التي تقوم بها لجنة المرأة.