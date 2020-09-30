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اقتصاد

لجنة المرأة بغرفة القاهرة تنظم مسابقة لتشجيع الأسر المنتجة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
كرمت  لجنة المرأة برئاسة الدكتورة ليلى البيلي ، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، عددًا من الأسر المنتجة امس الثلاثاء ، خلال احتفالية نظمتها حضرها إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، وذلك تشجيعًا لهذه الأسر على التوسع في أنشطتها.

وجاء التكريم بعد إعلان اللجنة عن مسابقة منذ فترة عبر الإنترنت " أون لاين" ، من خلال عرض منتجات هذه الأسر على الجمهور بموقع الغرفة ، لتفوز 3 أسر بالمراكز الثلاثة الأولى ، وجاءت المسابقة لتشمل كافة المحافظات.

وقالت ليلى البيلي، إن المسابقة هي الأولى من نوعها للجنة ، وستكون بداية لمسابقات أخرى قادمة لتشجيع هذه الأسر ، وشملت المسابقة 3 قطاعات وهي "  الكورشية والتطريز اليدوي والجلود " ، وتم التصويت من خلال الجمهور على هذه المنتجات ، وفازت بالمركز الاول شيماء عبد العليم من محافظة كفر الشيخ في قطاع الكورشية ونشوي على بالمركز الثاني في قطاع الجلود " شنط جلد طبيعي" من محافظة الإسماعيلية ،  ثم جاءت إيمان أحمد من القاهرة في المركز الثالث في قطاع التطريز اليدوي.

ونوهت د. ليلى البيلي إلى أن هناك دعمًا  كبير ًا من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بكافة المحافظات ، خاصة بالأسر المنتجة على اعتبار أنه رئيسًا لاتحاد الغرف ، ويرعى كافة منتسبي الغرف التجارية في المحافظات المختلفة.

وجاء ذلك في الوقت الذي كرم الحضور من الأسر المنتجة الدكتورة ليلى البيلي على مجهوداتها  معهم وسعيها إلى مساندتهم من خلال اللجنة ، سواء عن طريق ورش العمل أو الندوات وسعيها لتسهيل سبل التمويل مثل قرض مستورة .

من جانبه أشاد إيهاب سعيد الذي سلم مع الدكتورة ليلى البيلي جوائز المسابقة للفائزين، بدور لجنة المرأة والمسابقة التي تعتبر تحفيزية لهذه الأسر ، خاصة في ظل إمكانياتها البسيطة التي تحتاج فعلًا إلى المساندة ، مؤكدًا أن غرفة القاهرة دائمًا تساند الأنشطة المختلفة ، خاصة الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومي ، مشددًا على أن الفترة القادمة ستشهد مساندة كبيرة للأسر المنتجة ، ومساعدتهن في تسويق منتجاتهن بكل السبل ، مدللًا على كلامه بهذه المسابقة التشجيعية التي تقوم بها لجنة المرأة.
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