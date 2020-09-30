زراعة القليوبية تبحث مكافحة القوارض والفئران بعد المحاصيل الصيفية



واستعرضت الندوة أهم طرق مكافحة القوارض ومنها "التوازن البيئي والذي لا يمكن التدخل فيه مثل تغذي القطط والثعابين على الفئران، والمكافحة الوقائية مثل استخدام المصايد بوضعها بجوار الجدران في اتجاه الأبواب مع وضع الطعم المحبب للفئران مثل رأس السمك والجبنة.



وبالإضافة إلى المكافحة الكيماوية وتعني استخدام المبيدات ومنها سريع المفعول، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لخطورتها على الإنسان والحيوان.



وكان محافظ القليوبية قد قام بتوزيع كارت الفلاح الذكي على عدد من المزارعين التابعين للوحدة المحلية بسندنهور، وذلك في إطار خطة الدولة لتفعيل خطة الكارت الذكي للفلاح.



جاء ذلك بحضور المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة وكل من إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد وزكية العشري رئيس القطاع بالبنك الزراعي المصري.



وأكد المحافظ أنه تم توزيع كارت الفلاح على 251 ألفا و300 حائز ائتمان، و8581 حائز إصلاح زراعى، بإجمالى 259 ألفا و881 حائزا على مستوى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه من المقرر تفعيل منظومة الكارت الموسم الشتوي المقبل، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل على وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل.



وأكدت الندوة أن أفضل الطرق للتخلص منها هي وضع المصيدة في وعاء من الماء ليتعرض للاختناق، ويجب عدم إلقاء النافق من الفئران في الشارع لسوء مظهرها، كما أن تراكم الحشرات عليها يؤدى إلى نقل الأمراض للإنسان، على أن توضع الفئران النافقة داخل كيس بلاستيكي وتلقى في القمامة.