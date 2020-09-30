AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات فى بنها وشبرا الخيمة.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:04 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية تفقد خلالها عدد من المشروعات الجاري تنفيذها أو التي تم تنفيذها على أرض المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال.
واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث تم الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج أمام المنطقة الاستثمارية والمواجهة لها، لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ودهان البلدورات داخل المنطقة وخارجها. 

وتابع المحافظ جولته بمدينة بنها بتفقد أعمال التطوير بكوبري الشموت (بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 متر وعرض 18 متر وتقوم على إنشائه الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق)، موجها  بالعمل على مدار 24 ساعة والالتزام بالجدول الزمني المقرر الانتهاء منه خلال 4 أشهر فقط. 

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير بكوبري الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة (والذي تم الانتهاء من 80% من أعماله) ، ويهدف مشروع إنشاء الكوبري إلى ربط مناطق بيجام والسلخانة وحوض العمدة والتعاون وقرى ميت نما ومنطي بالطريق الزراعي، وميدان المؤسسة في الإتجاهين ،ويساهم الكوبري الجديد "الشرقاوية" العلوي في تيسير الحركة المرورية للمواطنين بحي غرب شبرا الخيمة وإنهاء مشكلة التكدس المروري التي كان يعاني منها أبناء المنطقة منذ سنوات طويلة، ويخدم قطاع كبير من مناطق محافظة القليوبية خلف السكة الحديد وخاصة منطقة الشرقاوية، وتبلغ تكلفة الكوبري  ٢٠٠ مليون جنيه ويبلغ عرضه ٩ متر ويشمل ٢ حارة مرورية لكل اتجاه، ويبلغ طول الكوبري للاتجاه القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعي ٦٧٠ متر ويبلغ طول الكوبري في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى ميت نما ٦٠٠متر). 

كما تابع الهجان أيضا جولته بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير قصر محمد علي (تكلفة ترميم وإعادة تأهيل قصر محمد علي بشبرا الخيمة تبلغ 194 مليون جنيه) وتنقسم إلى كشك الفسقية 155 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إعادة ترميم كشك الجبلاية 39 مليون جنيه).

وأوضح المحافظ خلال الجولة أن القصر تم تصميمه بطراز معماري يجمع بين العناصر الإسلامية والأوروبية بمساحة تصل إلى 59 فدانا ، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى أعمال الترميم، ومن المقرر إقامة مرسى سياحي للبواخر السياحية حتى يتمكن السائحين من زيارة القصر عن طريق الرحلات النيلية. 

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه، ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى ، ويقع على مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيتم الإنتهاء من أعمال التطوير خلال أربعة أشهر، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف. 

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وفنيا وقانونيا.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إعادة تأهيل محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة بتكلفة 85 مليون جنيه، واستمع المحافظ إلى عرض توضيحي لمشتملات المحطة وخطوط المياه المرشحة  وخطوط الكيماويات وخزانات المياه.
 
وجدير بالذكر ان مشروع توسعات محطة مياه شبرا الخيمة، وإنشاء مأخذ جديد بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 660 ألف م3/يوم حيث تمت إضافة 200 ألف م3 يوميا للمحطة، لخدمة مليون مواطن بمنطقة شبرا الخيمة وشمال القليوبية، وتحسين الخدمة لسكان 16 عزبة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شركات البترول بمسطرد، حيث تابع المحافظ أعمال استكمال نقل كابلات الكهرباء ووجه سيادته المهندسين بالموقع بتكثيف الأعمال وزيادة عدد المعدات، والعمل بنظام النوبتجيات حتى يتم الانتهاء من تطوير الطريق في أقرب وقت وفي المواعيد المحددة.
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات فى بنها وشبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات فى بنها وشبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات فى بنها وشبرا الخيمة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 70 مليون جنيه.. بدء تطوير كورنيش النيل وكوبرى الشموت ببنها.. صور

محافظ القليوبية يتابع تطوير وحل مشكلة تسرب المياه بنفق ناصر بميدان المؤسسة.. صور

الهجان: 35 مليار جنيه نصيب القليوبية من المشروعات خلال الـ 6 سنوات الماضية.. صور

من بينها مدارس ومستشفيات ومحطات مياه.. محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا باستثمارات 769 مليون جنيه.. والهجان: طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.. شاهد

بتكلفة 766 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح مشروعات خدمية بالخانكة ..صور

ترشيحاتنا

الشيخ نواف الصباح يصل إلى البرلمان الكويتي لأداء اليمين أميرًا للبلاد

بعد أول مناظرة.. ترامب يسقط في استطلاعات الرأي

بعد توليه تدريب للأهلي .. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع المارد الأحمر

بملابس مكشوفة..ميس حمدان تشارك جمهورها صورة من الجيم

تعرف علي الجهاز المعاون لموسيماني في الأهلي

سجن النسا ينتظر شيري وزمردة.. جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه وجنس في السيارات بـ 4 آلاف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020