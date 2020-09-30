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هدوء تام بتنسيق الأزهر.. 35 ألف حالة تسجيل رغبات وتعديل خلال يومين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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محمد شحتة
سادت حالة من الهدوء على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر منذ بدء المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الأول إلكترونيًًا، والتي بدأت الاثنين الماضي، وتستمر حتى الخميس القادم. 

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، ان غرفة عمليات متابعة مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،  والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تابعت تسجيل وتعديل  الرغبات خلال يومي: الاثنين والثلاثاء الماضيين، والتي بلغت نحو 35 ألف حالة تسجيل رغبات وتعديل. 

وأوضح فرج، أن قيادات جامعة الأزهر تتابع عن كثب عمليات تسجيل الرغبات الطلابية إلكترونيًّا على مدار الساعة. 

وبعث مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة إلى الطلاب والطالبات الذين قاموا بعمل تظلمات في بعض مواد الثانوية الأزهرية، مفادها: أن أي طالب يحصل على أية درجات ستضاف إلى مجموعه الكلي حتى يستفيد منها عند ترشيحه للكلية الأعلى التي يرغب الالتحاق بها.
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