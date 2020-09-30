رئيس أذربيجان يكشف حقيقة مشاركة تركيا في النزاع مع أرمينيا

علق رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأربعاء، على التقارير التي تفيد بمساندة تركيا لبلاده بالدعم العسكري في القتال مع أرمينيا، مؤكدا أنه لا برهان على مشاركة أنقرة في النزاع.





واتهم الرئيس الأذربيجاني أرمينيا بانتهاك القانون الدولي؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.





وفي وقت سابق من اليوم، جددت تركيا، استعدادها لتقديم الدعم العسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في إقليم كاراباخ.





وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة على أتم استعداد لتقديم الدعم العسكري إلى أذربيجان في النزاع الذي تخوضه ضد أرمينيا في منطقة كاراباخ المتنازع عليها بين البلدين.





واتهم تشاووش أوغلو، في حوار إعلامي اليوم الأربعاء، أرمينيا بشن هجمات على أذربيجان واحتلال أراض تابعة لها، مشيرا إلى أنها بذلك أكدت "عدم اعترافها بالنظام العالمي والقوانين الدولية".





ومنذ بدء الصراع بين أذريبجان وأرمينيا، وأعلنت تركيا تضامنها ودعمها للأولى، وأفادت تقارير بأن أنقرة أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، لتبدأ صفحة أخرى في حربها مع أرمينيا.





فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 500 مقاتل سوري على الأقل ذهبوا بالفعل إلى أذربيجان من قبلهم.





وقالت مصادر سورية إن شركة أمنية تركية خاصة دفعت لكل مقاتل 1500 دولار شهريًا، ونقلتهم عبر الحدود إلى تركيا، ثم إلى أذربيجان.





وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في قره باغ، داعيا إياها للضغط على تركيا للكف عن تدخلها.