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تعليم

جامعة أسوان تشارك بورشة عمل لإعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:25 م
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور  أحمد غلاب محمد  رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة ستشارك فى ورشة العمل التى ستقام بجامعة الزقازيق خلال الفترة من ٢-٥ أكتوبر ٢٠٢٠ بشأن مراجعة مقررات الدبلوم المهنية لإعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين وغيرهم بالشراكة مع جامعات هيلوبوليس والزقازيق والأزهر و٦ أكتوبر.

وأشار الدكتور أحمد غلاب بأن مشاركة جامعة أسوان تأتى ضمن متطلبات مشروع الإتحاد الأوروبى"  برنامج شهادة تعليم اللاجئين للمعلمين المصريين واللاجئين من خلال التعلم الهجين (المدمج)" وذلك بالشراكة مع دول اليونان وقبرص والمملكة المتحدة.

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وأضاف أحمد غلاب بأنه سيمثل جامعة أسوان لللمشاركة فى فعاليات ورشة العمل كل من الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بجامعة أسوان ، والدكتور أحمد محمد العطيفى ، والدكتور عادل عبد الفهيم بكلية العلوم ، والدكتور عبد الناصر فايز ، والدكتوره ياسمين السيد كامل بكلية التربية.

ومن جانبه أوضح الدكتور نادي كمال عزيز بأن هذه الورشة تهدف تلك الورشة لمراجعة المقررات باللغة العربية لتجريبها على عينة من المعلمين القائمين بالتدريس فى فصول مختلطة من المصريين واللاجئين  والمهاجرين او فصول مدارس مجتمع فقط للاجئين والمهاجرين كخطوة سابقة لاعتمادها من تلك الجامعات ولجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات .

وكان قد شارك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في فعاليات الملتقى الإفتراضى الأول للتوظيف للجامعات UCCD 2020 والذى قام بإفتتاح فعالياته الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والملحق العلمى اليوم وسط مشاركة لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردوني ومستشار الجامعة الأمريكية الدكتور أشرف حاتم ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد  ، بجانب رؤساء 10 جامعات حكومية مصرية.
جامعة أسوان تشارك بورشة عمل لإعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين.. صور
جامعة أسوان تشارك بورشة عمل لإعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين.. صور
جامعة أسوان تشارك بورشة عمل لإعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين.. صور
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