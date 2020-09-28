جامعة أسوان تشارك فى إطلاق الملتقى الافتراضى الأول للتوظيف للجامعات.. شاهد

شارك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في فعاليات الملتقى الافتراضى الأول للتوظيف للجامعات UCCD 2020 والذى قام بافتتاح فعالياته الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والملحق العلمى اليوم وسط مشاركة لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردوني ومستشار الجامعة الأمريكية الدكتور أشرف حاتم ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد، بجانب رؤساء 10 جامعات حكومية مصرية.
وتستضيف المراكز الجامعية للتطوير المهنى الملتقى وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومُنفذ بواسطة الجامعة الأمريكية فى القاهرة في 10 جامعات: الإسكندرية، عين شمس، أسوان، بني سويف، المنصورة، المنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق.
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وأوضح الدكتور أحمد غلاب بأن جامعة أسوان تحرص على توفير فرص العمل والتدريب لطلابها وخريجيها، وقد تقدم 578 طالبا وخريجا للمشاركة فى ملتقى التوظيف من دفعات 2017 إلى 2021.
وأشار أحمد غلاب إلى أن المعرض الافتراضى يستخدم منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى.
وجدير بالذكر أن فريق العمل بالمركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان قد درب الطلاب بكيفية كتابة السيرة الذاتيه والمقابلات الشخصية وعكف على مساعدتهم فى تصحيح سيرهم الذاتية ثم تم قبول 272 من المتقدمين بالجامعة ليكونوا جديرين بتمثيل الجامعة ولديهم القدرة على المنافسة فى سوق العمل.
ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 حدثا افتراضيا عبر الإنترنت يتقابل خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) /أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.
ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات وإنزال المواد الإعلانية للشركات وحضور الندوات الافتراضية (webinars).
وتستضيف المراكز الجامعية للتطوير المهنى الملتقى وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومُنفذ بواسطة الجامعة الأمريكية فى القاهرة في 10 جامعات: الإسكندرية، عين شمس، أسوان، بني سويف، المنصورة، المنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق.
واقرأ أيضًا:
جامعة أسوان تشارك بالملتقى الافتراضي الأول للتوظيف للجامعات المصرية بحضور 4 آلاف طالب وطالبة
وأوضح الدكتور أحمد غلاب بأن جامعة أسوان تحرص على توفير فرص العمل والتدريب لطلابها وخريجيها، وقد تقدم 578 طالبا وخريجا للمشاركة فى ملتقى التوظيف من دفعات 2017 إلى 2021.
وأشار أحمد غلاب إلى أن المعرض الافتراضى يستخدم منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى.
وجدير بالذكر أن فريق العمل بالمركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان قد درب الطلاب بكيفية كتابة السيرة الذاتيه والمقابلات الشخصية وعكف على مساعدتهم فى تصحيح سيرهم الذاتية ثم تم قبول 272 من المتقدمين بالجامعة ليكونوا جديرين بتمثيل الجامعة ولديهم القدرة على المنافسة فى سوق العمل.
ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 حدثا افتراضيا عبر الإنترنت يتقابل خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) /أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.
ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات وإنزال المواد الإعلانية للشركات وحضور الندوات الافتراضية (webinars).