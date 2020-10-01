فيديوجراف| محمية رأس محمد .. طبيعة خلابة وعادات أصيلة





وزارة البيئة تولى اهتماما كبيرا بالسياحة البيئية وتستهدف ربطها وتعزيزها بثقافة السكان الأصليين، ولذلك أطلقت مبادرة Eco Egypt





ونتيجة للجهود التي تبذلها وزارة البيئة، تمكن مركز محمية رأس محمد من جذب العديد من السياح إليه، بغرض السياحة البيئية، والتعرف على ثقافة السكان الأصليين بتلك المنطقة المصرية الأصيلة.





من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على مبادرة Eco Egypt ، وشاهد أروع المناظر الطبيعية في محمية رأس محمد.



