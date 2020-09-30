قبول تظلمات عدد من راغبي تقنين أوضاع أراضيهم المخالفة في السويس

عقدت لجنة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء في محافظة السويس ، جلستها اليوم، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ، واللواء حسام توفيق مساعد توفيق مساعد مدير الأمن ، والمستشار نادر العيسوي مفوض الدولة ، ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين وممثلي السكة الحديد والري والضرائب العقارية والمالية ولجنة التثمين والتظلمات والمساحة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومديري الجهات المعنية بالتقنين؛ للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد أملاك الدولة .





وفي بداية الجلسة استعرض المهندس أحمد شعبان مدير جهاز حماية أملاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة عدداً من ملفات التقنين "أراضٍ زراعية، مباني" بنطاق الأحياء الخمس؛ لأخذ رأي اللجنة بشأنها .





كما عرضت رئيس لجنة التظلمات عدد 118 ملفاً مقدم من المواطنين منها تظلم من التثمين لقيمة الأرض وعدد من الطلبات لإعادة المعاينة .





وأكد محافظ السويس حرص الدولة على الحفاظ على مصلحة المواطن، وتطبيق القانون، مشددًا على رؤساء لجان التقنين، بتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.



