خلال لقاء أصحاب الهمم..محافظ أسوان: دعم وتعزيز حقوقهم واستثمار قدراتهم في المشروعات الصغيرة







ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندته المتواصلة لضمان حقوق هذه الفئة المتميزة من أبناء مصر من خلال تمكينهم وتعزيز حقوقهم فى جميع المجالات الإجتماعية والإقتصادية والصحية والخدمية وغيرها ومنها تطبيق نسبة ألـ 5 % فى قطاعات العمل العام.





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وطالب محافظ أسوان من أصحاب الهمم بإستثمار قدراتهم ومواهبهم فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع الأفكار الجديدة لخلق فرص عمل حقيقية لهم وهو الذى يتطلب تغيير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الإنطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل .



