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محافظات

خلال لقاء أصحاب الهمم..محافظ أسوان: دعم وتعزيز حقوقهم واستثمار قدراتهم في المشروعات الصغيرة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:48 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مجموعة شباب من ذوى الهمم حيث أكد على دعم ورعاية المحافظة للشباب بمختلف فئاتهم وخاصة أصحاب القدرات الخاصة الذين يتسلحوا بالإرادة الصلبة والتصميم والعزيمة فى مواجهة تحديات الحياة وذلك من منطلق حرصه على التواصل الجماهيرى المباشر مع كافة فئات المجتمع الأسوانى.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندته المتواصلة لضمان حقوق هذه الفئة المتميزة من أبناء مصر من خلال تمكينهم وتعزيز حقوقهم فى جميع المجالات الإجتماعية والإقتصادية والصحية والخدمية وغيرها ومنها تطبيق نسبة ألـ 5 % فى قطاعات العمل العام.

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وطالب محافظ أسوان من أصحاب الهمم بإستثمار قدراتهم ومواهبهم فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع الأفكار الجديدة لخلق فرص عمل حقيقية لهم وهو الذى يتطلب تغيير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الإنطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل .

 وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أول مخبز بلدي بالمدينة بطاقة 12.5 ألف رغيف عيش يوميًا، ويقع على مساحة 150 مترا، بعد موافقة الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ترخيص المخبز الجديد لتخفيف العبء عن كاهل أهالي وسكان المدينة وسد إحتياجاتهم من رغيف الخبز بالشكل المطلوب. 

وأكد اللواء أشرف عطية، بحسب بيان، الأربعاء، دعم المحافظة للمجتمعات العمرانية الجديدة من أجل تحقيق التوسع فى أنشطة الإسكان والخدمات والبنية التحتية للخروج من مدينة أسوان القديمة إلى غرب النيل .
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