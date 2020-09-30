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فيديو جراف

فيديوجراف.. المحكمة تصدر حكمها على "شيري هانم وبنتها زمردة"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:12 م
شيري هانم وزمردة
شيري هانم وزمردة
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منار شعبان
اثارت سيدتان عرفتا باسم "شيري هانم وبنتها زمردة" جدلا واسعا على السوشيال ميديا بسبب ما تقومان بنشره على تطبيق تيك توك لما يتضمنه من صور ومقاطع فيديو تحمل في طياتها التحريض على الدعارة واساءة للقيم الاسرية.


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بعد تقدم المحامي اشرف فرحات مؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ ضدهما لما تقومان بتقديمه عبر السوشيال ميديا امرت النيابة بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة التحقيق لحين البت في امرهما امام المحكمة .


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حكم المحكمة في قضية "شيري هانم وبنتها زمردة" من خلال الفيديوجراف التالي ... 
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