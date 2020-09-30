كأس السوبر الألمانى.. التشكيل الرسمى لفريقي بايرن ميونخ ضد دورتموند

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، ولوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسى الذى يخوض الكلاسيكو النارى المقرر إقامته في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "اليانز آرينا"، في كأس السوبر الألماني.





وجاء تشكيل البايرن ضد دورتموند كالتالى.





مانويل نوير

بافارد، نيكولاس سول، هيرنانديز، ديفيز

كيميش، مارتينيز، توليسو

كومان، مولر، ليفاندوفسكي.





ويبدأ دورتموند أمام بايرن ميونخ بالتشكيل التالى.





مارفين هيتز

إيمرى كان هوملز، أكانجي، مونييه، داوود، باسلاك

براندت، ماركو رويس، وإيرلينج هالاند.





وتوج بايرن ميونخ بلقبي الدوري الالماني، وكأس ألمانيا، لذلك سيلتقي بوصيفه في البوندسليجا بوروسيا دورتموند على لقب كأس السوبر.



ويضع بايرن ميونخ عينه على اللقب الخامس له هذا العام، بعد أن توج بالدوري الألماني، والكأس، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.



