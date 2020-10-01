تجديد حبس 11 متهما بالدقهلية لإشعالهم النيران في سيارتي دجال خلال فرح

أمر قاضي المعارضات بميت غمر، التابعة لمحافظة الدقهلية، تجديد حبس 11 شخصا من عزبة "عفيفي "، التابعة لقرية "الرحمانية"، بدائرة مركز ميت غمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك عقب توجيه الاتهام لهم بحرق سيارتين، واتهام 3 آخرين بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة في العزبة، حتى أطلق عليها البعض اسم "العزبة المسحورة".





وأكد المتهمون الثمانية، في أقوالهم، أنهم تعرضوا للسحر والشعوذة خلال أحد الأفراح بالعزبة، مما تسبب في إفساد الفرح، ووصل الأمر إلى أن ضرب العريس عروسه وتعدوا بعضهم على بعض بالضرب، دون أن يشعروا بما حدث.





وأوضح المتهمون أنهم ظلوا تحت تأثير السحر، والذي وضعته لهم المتهمة، وتدعى "ظاظا"، في العصير، مشيرين إلى أن كل من شرب من ذلك العصير، لم يستطع السيطرة على تصرفاته، وقاموا بتصرفات غريبة تصل إلى درجة الجنون، وأحضروا مشايخ لعلاجهم، إلا أنهم فشلوا في علاجهم، معتبرين أنهم أصيبوا بأضرار بالغة، نتيجة "السحر"، الذي فعله لهم المتهمون الثلاثة الآخرون، وأنهم توجهوا مع الشرطة لتحرير محاضر ضد السحرة، ولكنهم فوجئوا باتهامهم بحرق سيارتين.





وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتجمهر أهالي عزبة "عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية"، بدائرة المركز، وإشعال النيران في سيارتين، تابعتين لزوجين في العزبة، يعملان في أعمال الدجل والشعوذة .





وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء السيارتين، فيما تولى ضباط المباحث تفريق المواطنين



