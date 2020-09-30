الرئاسة: منظومة النقل البحري إحدى أذرع الدولة لتنشيط التجارة الخارجية

ضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاخيرة بشأن إدارة الموانئ البحرية. كشف السفير بسام را المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاخيرة بشأن إدارة الموانئ البحرية.









وأكد راضي ، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.









وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن منظومة النقل البحري إحدى أذرع الدولة لتنشيط التجارة الخارجية.









وفي السياق نفسه أشار السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الى أن تطوير منظومة النقل البحري سيساهم في تعزيز التجارة البينية.









واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة آمون للتوكيلات الملاحية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.



