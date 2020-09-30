المالية: السندات الخضراء تساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن السندات الخضراء تكون مخصصة لتمويل المشروعات التى تقوم بعمل تنمية بيئية.





وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المستثمرين الراغبين بالاستثمار فى مجال التنمية يقبلون على هذه السندات.





ولفت إلى أن الإقبال على هذه السندات يعطى صورة ومكانة مهمة فى المجتمع الدولى، وكشف أن العمل فى هذا الأمر بدأ من عام.





وأشار إلى أن السندات الخضراء تساهم فى تحقيق خطة التنمية المستدامة، التى تقوم الدولة المصرية بها.





وأوضح أن مصر بها حزمة من المشروعات تقترب من 2 مليار دولار، وهناك مشروعات أخري أكثر من ذلك، ولكن ما تم اختياره خاص بالاستثمار التنموي.





وتابع أن مصر لديها برنامج متنوع فى جميع المجالات، وأن النجاح فى الاستمرار فى التنويع و تنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية.



