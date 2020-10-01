بسبب خرقه قواعد كورونا.. والد رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لدفع غرامة مالية

يواجه والد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا غرامة مالية قدرها 200 جنيه إسترليني بسبب خرقه قواعد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) حيث شوهد وهو يتسوق بدون قناع للوجه في أحد متاجر بيع الصحف.
ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية شوهد ستانلي جونسون، 79 عامًا، في تحدٍ صارخ لتحذيرات السفر الوبائي، دون تغطية وجهه في غرب لندن يوم الثلاثاء.
تأتي المشاهد بعد أن ناشد رئيس وزراء بريطانيا الشعب باتباع الإرشادات، وحث الناس على ارتداء قناع في المتاجر وفي وسائل النقل العام خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت.
ويواجه رئيس الوزراء رد فعل غاضب بعد أن هبط والده إلى منزله المكون من أربعة أسرة في اليونان - متجاهلًا توجيهات وزارة الخارجية التي قالت إنه لا ينبغي لأحد السفر إلا إذا كان ذلك ضروريًا.
وقال عضو حزب المحافظين المتقاعد، وعضو البرلمان الأوروبي ، للصحافة المحلية والدولية: "ليس هناك شك في خرقتي للقانون، وزير السياحة هنا لديه أوراقي، وكان من الواضح تمامًا من الحكومة اليونانية أن الشيء الوحيد الذي تم حظره هو الأشخاص القادمين من رحلات جوية مباشرة من بريطانيا.
زعم السكان المحليون أنه وصل إلى المنطقة بسيارة خاصة بعد توثيق رحلته المثيرة للجدل من المملكة المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي ، ونشر مقطع فيديو تم التقاطه من طائرة وصورة شخصية حيث كان وجهه مغطى بقناع أبيض.
عندما واجهته وسائل الإعلام الدولية في بيليون في وقت لاحق، قال جونسون الذي بدأ عليه القلق بشكل واضح إنه لم يكن على دراية بالغضب في بريطانيا بشأن رحلته، مشيرًا: "صحيح أنني أزلت الصور، لكنني لم أضعهم بروح التحدي، بالتأكيد لم يكن لدي أي نية لاستفزاز أي شخص".
خلال الأسبوع الماضي، كشف رئيس الوزراء أن غرامات عدم ارتداء قناع الوجه سترتفع إلى 200 جنيه إسترليني وستصبح إلزامية لموظفي البار وعمال المتاجر والنوادل وركاب سيارات الأجرة.
ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية شوهد ستانلي جونسون، 79 عامًا، في تحدٍ صارخ لتحذيرات السفر الوبائي، دون تغطية وجهه في غرب لندن يوم الثلاثاء.
تأتي المشاهد بعد أن ناشد رئيس وزراء بريطانيا الشعب باتباع الإرشادات، وحث الناس على ارتداء قناع في المتاجر وفي وسائل النقل العام خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت.
اعترف والد رئيس الوزراء الذي سافر قبل أشهر فقط إلى فيلته اليونانية بأنه "ربما لم يكن على مستوى السرعة بنسبة 100%" مع عودة القواعد للتو من الخارج وقال إنه "آسف للغاية".
ويواجه رئيس الوزراء رد فعل غاضب بعد أن هبط والده إلى منزله المكون من أربعة أسرة في اليونان - متجاهلًا توجيهات وزارة الخارجية التي قالت إنه لا ينبغي لأحد السفر إلا إذا كان ذلك ضروريًا.
وقال عضو حزب المحافظين المتقاعد، وعضو البرلمان الأوروبي ، للصحافة المحلية والدولية: "ليس هناك شك في خرقتي للقانون، وزير السياحة هنا لديه أوراقي، وكان من الواضح تمامًا من الحكومة اليونانية أن الشيء الوحيد الذي تم حظره هو الأشخاص القادمين من رحلات جوية مباشرة من بريطانيا.
زعم السكان المحليون أنه وصل إلى المنطقة بسيارة خاصة بعد توثيق رحلته المثيرة للجدل من المملكة المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي ، ونشر مقطع فيديو تم التقاطه من طائرة وصورة شخصية حيث كان وجهه مغطى بقناع أبيض.
عندما واجهته وسائل الإعلام الدولية في بيليون في وقت لاحق، قال جونسون الذي بدأ عليه القلق بشكل واضح إنه لم يكن على دراية بالغضب في بريطانيا بشأن رحلته، مشيرًا: "صحيح أنني أزلت الصور، لكنني لم أضعهم بروح التحدي، بالتأكيد لم يكن لدي أي نية لاستفزاز أي شخص".
خلال الأسبوع الماضي، كشف رئيس الوزراء أن غرامات عدم ارتداء قناع الوجه سترتفع إلى 200 جنيه إسترليني وستصبح إلزامية لموظفي البار وعمال المتاجر والنوادل وركاب سيارات الأجرة.