خفيف الظل ويهوى النكت المصرية.. مصطفى الفقي يتحدث عن صفات الراحل صباح الأحمد.. فيديو

قال مصطفى الفقي ، المفكر السياسي، إن الرئيس الراحل عبد الناصر توفي وكان آخر من ودعه أمير الكويت، متابعا "من الغريب أن يتوفى أمير الكويت في يوم ذكرى وفاة عبد الناصر، وهذا يدل على مدى الترابط التاريخي بين البلدين".





وأوضح "الفقي"، أثناء حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الشيخ صباح كان شخصية استثنائية بالفعل، مؤكدا أن الراحل صباح كان خفيف الظل، ويهوى النكت المصرية، كما أن حديثه ممتع وشيق.





وأضاف عاصرت الشيخ صباح أثناء غزو الكويت، منوها بأن الرئيس مبارك لعب دورا هاما في تحرير الكويت.





وأكمل حديثه "يجب على المصريين أن يعرفوا أن الكويت قامت بإنشاء جمعية دعم مصر وذلك بعد حرب 97، مما يؤكد على مدى الترابط بين الشعبين".



