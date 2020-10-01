بتتدلع.. ريم البارودي تكشف سر اعوجاج فمها والهجوم عليها بسبب حواجبها وأنفها

كشفت الفنانة ريم البارودي عن سر "اعوجاج" فمها خاصة أن تلك المشكلة يلاحظها الجمهور ويتهمها بسببها بأنها "بتتدلع"، مؤكدة أن لديها عيب خلقي في فمها، وأنها لا تقصد "الدلع" على الإطلاق.





وأكدت "ريم"، فى لقاء ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أنها كانت تعاني من "السمنة" في فترة من فترات حياتها، لكنها تخلصت منها، معقبة "كنت تخينة جدًا، ومكنتش بزعل لأن مفيش حاجة تعيبنى.. بالعكس بحب الناس وبقول للناس أنا كنت تخينة وخسيت وأنا أخدت قرار إني لازم أبقى شكل تانى".





وتحدثت البارودى عن تعاملها مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة "كنت الأول برد على السوشيال ميديا وقررت أعمل بلوك على طول وأنا سهل قوى تستفزينى وسهل جدا وحقيقى".



