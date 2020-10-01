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مصر تسجل 124 إصابة جديدة بكورونا.. وزير الخارجية اليوناني يطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة شاملة للعلاقات مع تركيا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
الرئيس الأرمني يُناشد السيسي للتدخل لوقف إراقة الدماء مع أذربيجان
سقوط صواريخ على أربيل.. وأصابع الاتهام تشير إلى الحشد وإيران
مجلس الوزراء الكويتي يدعو مجلس الأمة إلى دور انعقاد خامس تكميلي بداية من 20 أكتوبر
كارثة بيروت.. التحقيق مستمر ووزراء العدل يدلون بإفاداتهم


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية سجلت 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا مشيرةً إلى وفاة 13 حالة جديدة، وخروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام اتصالاته وسمعته من أجل وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن، بسبب الاشتباكات الدائرة مع أذربيجان منذ الأحد الماضي، في إقليم قره باغ، مشيرا إلى ضرورة تسوية الخلاف عبر التفاوض السلمي حصرا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي وجهد كتابًا إلى رئاسة مجلس الأمة طلب فيه بسحب الكتاب والمرسوم الذي يطالب فيه بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

وقالت "الراي" إن سلطات التحقيق اللبنانية، استمعت إلى إفادة وزير العدل الأسبق أشرف ريفي، بصفته شاهدا في تحقيق انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع قبل نحو شهرين، حيث استمع المحقق العدلي في الانفجار، القاضي فادي صوان إلى إفادة ريفي، فضلا عن إفادة القاضي المتقاعد مروان كركبي الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.

وقالت "الجريدة" إن  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث ستقام صلاة الغائب على الشيخ صباح، الخميس، عقب صلاة العصر، في جميع مساجد دولة الإمارات.

وذكرت "القبس" أن عدة صواريه سقطت  في أربيل استهدف بعضها مطارها الدولي في إقليم كردستان العراقي، مساء الأربعاء، فيما أكد الجيش العراقي أن الهجوم الصاروخي لم يتسبب في خسائر بالأرواح، وقد احترقت المركبة التي استخدمت في إطلاق الصواريخ.

دوليًا، نقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، قوله الاتحاد الأوروبي خلال قمته الخميس، يجب أن يجري مراجعة شاملة للعلاقات الأوروبية التركية.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني، أن سياسات النظام التركي تخرق القانون الدولي بشكل مستمر ولا يمكن أن ننسى تصرفاتها غير القانونية في منطقتنا الاقتصادية الخالصة.



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