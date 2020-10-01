كيفية اختيار سلالة الكلب الصحيحة

تحتاج الكلاب ، مثل العديد من الحيوانات الأليفة الأخرى، إلى مراعاة، ستساعدك الخطوات التالية على تحديد سلالة الكلب الأفضل لك:

وفقا لما نشره موقع fashion، اسأل نفسك ، هل يناسب هذا الحيوان الأليف منزلك أم يتكيف مع نمط حياتك؟ هل يمكنك تحمل تكاليف رعاية هذا الحيوان الأليف؟ هل يمكنك توفير الوقت الكافي للذهاب في نزهة مع الحيوان الأليف أو التدريب عليه أو العناية به؟ سيكون هذا الكلب جزءًا من حياتك ، لذا تأكد من أنك ستتمكن من تلبية احتياجاته قبل أن تتبنى واحدًا بالفعل.

لا يمكنك تبني كلب ضخم إذا كنت تعيش في شقة استوديو ، لكن لا يهم على الإطلاق لأن الكلاب الصغيرة تكون أكثر فرطًا بينما الكلاب الكبيرة أكثر كسلًا ، لكن كلاهما يحتاج إلى الاهتمام. إذا كنت تعيش في شقة ، فقد تضطر إلى الصعود والنزول على الدرج خمس مرات يوميًا لممارسة الكلب في الصباح أو في وقت متأخر من الليل.

ستحتاج إلى تعليم كلبك أو الاختلاط به حتى لو أرسلت الكلب لتدريب الطاعة. إذا كنت تعيش في منزل به فناء ، فتأكد من وجود سياج حول الفناء الخاص بك ، حتى لا يذهب الكلب إلى ممتلكات الجيران دون إذن.

هناك حقيقة مفادها أن تكلفة حياة الحيوانات الأليفة على مدى الحياة تبلغ 20000 دولار ، والتي تشمل اللقاحات الروتينية وتنظيف الأسنان أثناء الزيارات البيطرية.

هناك العديد من الأشياء الأخرى بما في ذلك النظافة الشخصية ، وأوعية الكلاب ، والغسيل ، والطعام ، والألعاب ، وأدوية البراغيث ، والعديد من الأمور الأخرى التي تتطلب الدفع. إذا كنت تعمل لساعات طويلة أو تسافر كثيرًا ، فقد تحتاج إلى استئجار مشاية كلاب.

إذا قمت بإجراء بحث كافٍ ، فسيكون الحصول على الكلب المناسب أمرًا سهلًا للغاية. كل هذا يتوقف على أسلوب حياتك.

أنواع سلالات الكلاب:

تضم مجموعة الألعاب شيواوا المرحة وتشارلز الذليل والكلب والبودل. هذه الكلاب الصغيرة صعبة للغاية ، مفرطة وممتعة.

مجموعة الرعي ، وهي الكولي وكلاب الراعي ، أفضل للعائلات والمزارع التي توفر رفقاء أفضل. ويشمل مصغرة schnauzer وجاك راسل. بعضها كبير وبعضها صغير ، لكن كلا النوعين نشيطين ولديهما شخصية قوية.

مجموعة العمل التي تضم Rottweiler و Doberman pincher و Boxers و Great Danes هي أفضل حراس. تتعلم هذه الكلاب بسرعة كبيرة وهي ذكية جدًا بالإضافة إلى العمل كرفيق مثالي ، لكنها ليست مناسبة للعائلات التي لديها أطفال.

تعتبر كلاب الصيد التي تضم البيجل والداتشوند أحيانًا الأفضل على الإطلاق. لديهم طاقة لا نهاية لها بالإضافة إلى القدرة على تحسين سمات الصيد. تعتبر حيوانات أليفة رائعة للعائلات.

تتمتع الكلاب الرياضية التي تشمل لابرادور ، ذليل cocker و Weimaraners بالتواجد في الهواء الطلق وتشغيل معظم الوقت.

وتضم المجموعة غير الرياضية ، وهي عكس المجموعة السابقة ، البلدغ الفرنسي ، والدلماسي ، والبولدوج ، والبودل ، والشار بي الصيني. هذه الكلاب ودودة للغاية وبأحجام مختلفة مع شخصيات وتكاليف مختلفة أيضًا.

إذا كنت تواجه مشكلة بسبب تكلفة اقتناء كلب ، فيمكنك تبني كلب من ملجأ إنقاذ بدلًا من شراء سلالة أصيلة. نظرًا لأن امتلاك كلب يعتبر التزامًا كبيرًا ، يجب أن تدرك أنه مجرد بداية لعلاقة طويلة جدًا. إن وجود مربي جيد سوف يجيب عليك بالتأكيد عن جميع الأسئلة المتعلقة باحتياجات الكلب.