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منوعات

أكبر من الكلاب.. قطط ضخمة تتجول في الشوارع ليلًا| شاهد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
قطط ضخمة تتجول في
قطط ضخمة تتجول في الشوارع ليلًا
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يارا زكريا
رصدت عدسات كاميرات مراقبة قطط برية أكبر من كلاب الدراين الدنماركية العظيمة تبدو جائعة وهي تتجول في شوارع مدينة إستبورن ببريطانيا. 

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية التقطت الصور خارج منزل تمرأة تدعى ساندي باوا في شرق مقاطعة ساسكس قبل الساعة السادسة صباحًا يوم الأحد الماضي. 

وقالت ساندي: «أعتقدت أنه نوع من القطط البرية، إنه أكبر من الكلب الدانماركي العظيم، بوجه يشبه القطة"، لكني شعرت بالخوف لاحقًا لأنها بدت جائعة». 


وكانت ساندي تتحقق من كاميرات المراقبة الخاصة بها كل يوم بعد الواقعة خوفًا من ظهورها مرة أخرى أمام منزلها، كما عرضت اللقطات على صديقتها آن نيوتن مارسيال، التي اعتقدت في البداية أنه قد يكون حصانًا، وفي النهاية تأكدوا أنها قطة كبيرة.

وحذر الدكتور أندرو همينجز، من الجامعة الزراعية الملكية في سيرنسيستر، من احتمال وجود ما يصل إلى 500 قطة كبيرة تتجول في أنحاء الريف البريطاني.

وأضاف: «يمكن أن يكون هناك حوالي 250 فهدا أسود و250 بوما في البرية، وفي الشهر الماضي، أظهرت لقطات "قطة كبيرة" تجوب الأراضي الزراعية في ستافوردشاير». 

كما شوهدت قطة سوداء تجول في ديفون مايو الماضي، وشوهدت أيضًا قطة كبيرة في أغسطس تمشي في حديقة في كامبريدج.


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