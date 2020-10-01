أكبر من الكلاب.. قطط ضخمة تتجول في الشوارع ليلًا| شاهد

صباحًا يوم الأحد الماضي.

وكانت ساندي تتحقق من كاميرات المراقبة الخاصة بها كل يوم بعد الواقعة

خوفًا من ظهورها مرة أخرى أمام منزلها،

كما عرضت اللقطات على صديقتها آن نيوتن مارسيال، التي اعتقدت في البداية أنه قد يكون حصانًا، وفي النهاية تأكدوا

أنها قطة كبيرة.