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أخبار العالم

فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حازم تجاه تركيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:45 ص
علم فرنسا
علم فرنسا
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون اليوم الخميس أن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم تجاه تركيا وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.


وأضاف الوزير "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".

ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم الخميس في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".

وشن وزير الخرجية اليوناني، نيكوس دندياس، أمس الأربعاء، هجوما عنيفا على تركيا، وذلك مع استمرار الاعتداءات التي تمارسها في ليبيا والقوقاز، حيث الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان. 

وكتب الوزير اليوناني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن الجنوح التركي في المنطقة الأوسع، مستمر، وحتى مع تصاعد حدة وفي منطقة آخذة في الاتساع. من القوقاز إلى ليبيا وبحر إيجه وقبرص وشرق المتوسط ​​وسوريا والعراق". 

وأضاف: "عندما يتم انتهاك السيادة والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد من قبل دول ثالثة ، فهذا يعد انتهاكًا للسيادة الأوروبية والحقوق السيادية الأوروبية". 
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