أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 1 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.











وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.











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سعر اليورو 18.39 جنيها للشراء و18.57 جنيه للبيع.









سعر الجنيه الاسترلينى 20.27 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع.









الفرنك السويسرى 17.03 جنيه للشراء ، و17.19 جنيه للبيع.









وسجلت كورنا سويدية سعر 1.75 جنيه للشراء، و1.77 جنيه للبيع.









العملات الآسيوية:

سجل 100 ين يابانى سعر 14.87 جنيه للشراء و14.98 جنيه للبيع.







