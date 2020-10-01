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اقتصاد

أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:04 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 1 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.


وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.


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سعر اليورو 18.39 جنيها للشراء و18.57 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الاسترلينى 20.27 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع.


الفرنك السويسرى 17.03 جنيه للشراء ، و17.19 جنيه للبيع.


وسجلت كورنا سويدية سعر 1.75 جنيه للشراء، و1.77 جنيه للبيع.


العملات الآسيوية:
سجل 100 ين يابانى سعر 14.87 جنيه للشراء و14.98 جنيه للبيع.


واستقر اليوان الصينى عند 2.31 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع.
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