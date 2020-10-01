أول لقاء لـ باتشيكو .. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمصري

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، على تشكيلة فريقه لمباراة المصري البورسعيدي، التي ستقام مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 للدوري الممتاز، بستاد برج العرب.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة.

خط الوسط: يوسف أوباما، أحمد زيزو، فرجاني ساسي، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

وفي الإطار نفسه استقر علي ماهر المدير الفني للمصري على تشكيلة فريقه في مواجهة اليوم والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: حسن علي وأحمد شوشة وعبدالرحمن زين وكريم العراقي.

خط الوسط: عمرو موسى وفريد شوقي وايزي ايميكا ومفتاح طقطق وعمر كمال.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الجديد جايمي باتشيكو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين وصافة جدول الدوري، والحفاظ على كامل حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.





وتولي باتشيكو مهمة قيادة الزمالك خلفا لـ باتريس كارتيرون، الذي رحل مؤخرا إلى التعاون السعودي، بعد كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع القلعة البيضاء.



