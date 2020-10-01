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رياضة

أول لقاء لـ باتشيكو .. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمصري

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:07 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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محمد سمير
استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، على تشكيلة فريقه لمباراة المصري البورسعيدي، التي ستقام مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 للدوري الممتاز، بستاد برج العرب.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة.

خط الوسط: يوسف أوباما، أحمد زيزو، فرجاني ساسي، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو. 

وفي الإطار نفسه استقر علي ماهر المدير الفني للمصري على تشكيلة فريقه في مواجهة اليوم والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود. 

خط الدفاع: حسن علي وأحمد شوشة وعبدالرحمن زين وكريم العراقي.

خط الوسط: عمرو موسى وفريد شوقي وايزي ايميكا ومفتاح طقطق وعمر كمال.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الجديد جايمي باتشيكو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين وصافة جدول الدوري، والحفاظ على كامل حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتولي باتشيكو مهمة قيادة الزمالك خلفا لـ باتريس كارتيرون، الذي رحل مؤخرا إلى التعاون السعودي، بعد كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع القلعة البيضاء.

وسبق وأن قاد باتشيكو الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق نتائج جيدة مع الفريق، بعدما قاده في 12 مباراة، محققًا 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، قبل أن يرحل سريعاد لتدريب فريق الشباب السعودي.

في المقابل يطمح فريق المصري في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من الفارس الأبيض، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للأبتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

كان مباراة الذهاب بين الزمالك والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري، انتهت بفوز الأبيض بهد دون رد.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 79 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 13 بـ 33 نقطة مع تبقي له مباراتين مؤجلتين.
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