على هامش افتتاح معرض الأهرام العقارى.. الجزار: عقاري مبادرة لبعث رسالة ثقة بالاقتصاد المصري وعودة قوية للسوق العقارية المصرية بعد أزمة كورونا.. ومرحلة جديدة بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان يفتتح معرض الأهرام العقاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر

عاصم الجزار:

مشاركة صغار المطورين العقاريين بالمعرض مؤشر قوى على تكامل القطاع الخاص مع الدولة فى توفير الوحدات السكنية

الدولة تقدم محفزات مختلفة للتمويل العقاري لاستيعاب أكبر شريحة من فئات المجتمع المختلفة

نخطط الآن للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة.. وافتتاح المرحلة الأولى 2021

المنيا الجديدة تستعد لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة













افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض الأهرام العقاري "عقاري"، والذي يستمر لمدة 4 أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، بمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين، لعرض مشروعاتهم المختلفة، ورافقه فى الافتتاح عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وقيادات الوزارة والمؤسسة.









وتجول الوزير فى المعرض، لاستعراض أجنحة المطورين العقاريين المشاركين بالمعرض، واستمع إلى نبذات عن المشروعات المختلفة التى يعرضها المطورون، مؤكدًا أن هذا المعرض خطوة جيدة، ومبادرة قوية من مؤسسة الأهرام، لبعث رسالة ثقة بالاقتصاد المصري بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص، والذى بدأ يتحرك بعد أزمة كورونا، فهناك بارقة أمل لعودة قوية للسوق العقارية المصرية.









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وعبر وزير الإسكان عن سعادته بمشاركة عدد من صغار المطورين العقاريين بالمعرض، وعرض مشروعاتهم العقارية بالمدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، فهذا مؤشر قوى على تكامل القطاع الخاص مع الدولة، فى توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وتحقيق التنمية المطلوبة بالمدن الجديدة.









وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تقدم محفزات مختلفة للتمويل العقاري، لاستيعاب أكبر شريحة من فئات المجتمع المختلفة، وتوفير التمويل لهم للحصول على مسكنهم الخاص، وكذا استيعاب جميع أنواع الوحدات السكنية التى تنفذها الدولة أو المطورون العقاريون، هذا بالإضافة إلى شبكات الطرق ووسائل النقل المتنوعة لتشجيع المواطنين على الانتقال للمدن الجديدة، وتسهيل الوصول إليها.









وقال الوزير: "إننا الآن بصدد التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، لاستكمال أعمال التنمية المتنوعة بهذا المشروع القومي الهام جدا، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة في العام المقبل".









على جانب آخر، قال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه يتم الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء وفقا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.









وأوضح رئيس الجهاز أنه تم فحص جميع معدات وسيارات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة جميع المعدات (لوادر وأوناش - سيارات كسح – كيبوتة سحب المياه - سيارات باسكت - قلابات - عربات تنك مياه).









وأكد المهندس محمد مصطفى أحمد، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس وتغيرات الفصول، وأن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تنفيذ 50 بلاعة مطر بأقطار مختلفة في المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه.









وقال رئيس الجهاز، إنه تم عمل صيانة كاملة لجميع شبكات الصرف والمياه وخطوط الطرد بكافة أحياء المدينة، بالإضافة إلى عمل صيانة كاملة لجميع سيارات الكسح وشفط المياه الخاصة بإدارة الحركة، فضلا عن تزويد عربية كسح حديثة مزدوجة لمواجهة مثل هذه الظواهر، و توفير مصدر تغذية كهرباء بديل بالإضافة إلي تجهيز وصيانة المولدات بجميع محطات الصرف.









وأضاف أن ذلك يأتي في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع بمدينة المنيا الجديدة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.









وأكد رئيس الجهاز انه تم التنسيق مع كل من محافظة المنيا وشركة المياه والشرب والصرف الصحي بالمنيا وشركة كهرباء مصر الوسطي، وجميع المجالس المحلية بالمراكز، وكذا شركة المقاولون العرب وشركة المقاولات المصرية، وتم تبادل بيانات المعدات المتواجدة في كل منها، وكذا أرقام الهواتف للاستعانة ببعضنا البعض في حالة الاحتياج.