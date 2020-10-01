سفارة أوزبكستان تحتفل بتقليد عميد آثار القاهرة وسام الجمهورية للصداقة

اقيم بمقر سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة اليوم الخميس احتفال بمناسبة تقليد الدكتور احمد رجب محمد علي رزق عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والملحق الثقافي السابق بجمهورية أوزبكستان وسام الجمهورية للصداقة رفيعة المستوي والذي منحه له الرئيس الأوزبكي شوكت مير ضياييف بمرسوم جمهوري.





أدار الحفل الدكتور مجدي مرسي المستشار الثقافي المصري السابق باوزبكستان ورئيس جمعية الصداقة المصرية الاوزبيكية والذي أشاد بمنح الوسام للدكتور احمد رجب محمد علي عميد كلية الآثار لجهوده في تنمية التعاون والصداقة بين مصر واوزبكستان خصوصا في مجال التعليم والثقافة والتراث.





بدأ الحفل بكلمة للسفير الأوزبكي بالقاهرة أيبك عارف عثمانوف رحب فيها بالضيوف حيث أشاد بجهود الدكتور احمد رجب في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية سواء خلال فترة عمله في السلك الدبلوماسي كملحق ثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية باوزبكستان ومديرا للمركز الثقافي المصري بطشقند أو بعد ذلك من خلال تأليف الكتب والابحاث عن تراث وآثار وتاريخ أوزبكستان والإشراف علي الرسائل العلمية والعلاقات المتميزة بين مصر واوزبكستان والمشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات المختلفة وآخرها أثناء زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي أوزبكستان في سبتمبر 2018





كما أشاد السفير أيبك عثمانوف بالتطور الكبير للعلاقات المصرية الأوزبكية في جميع المجالات، ثم قام السفير بتقليد الوسام للدكتور احمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة بحضور جمع كبير من الدبلوماسيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين والمهتمين بالعلاقات المصرية الاوزبيكية.





تلا ذلك كلمة المستشار الإعلامي والثقافي لسفارة أوزبكستان بالقاهرة الاستاذ بختيار والتي أشاد فيها بالعلاقات المصرية الأوزبكية المتميزة والإجازات الدكتور أحمد رجب في تطوير هذه العلاقات خصوصا العلمية والثقافية والتراثية مما استحق معه تكريم الرئيس الأوزبكي شوكت مير ضياييف بمنحه هذا الوسام العالي الرفيع



