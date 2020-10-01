اتحاد الكرة: إحالة فرجاني ساسي إلى"الانضباط" في تعديه على الحكم

قرر مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط.
علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق على طرد فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك بعد إعتداؤه على الدولى امين عمر حكم مباراة المصري التى إنتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء.
قال جمال الغندور فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ما شهده لقاء الزمالك والمصري من تعدى فرجانى ساسي على حكم مباراة الزمالك والمصري سلوك مرفوض جملة وتفصيلا.
أضاف: أستغرب من قيام فرجاني ساسي بهذا السلوك وهو لاعب دولى وأعتقد أنه خانه الموقف ولائحة المسابقات هى التى سوف تحدد العقوبة الواجب اتخاذها حياله وهى تدخل فى إطار الإعتداء على الحكم بعد خلعه السماعة الخاصة به.
بدأ اللقاء بضغط من جانب النادى المصري وسدد محمود وادى مهاجم الفريق البورسعيدى وسدد الكرة برأسه أبعدها محمد ابو جبل حارس الزمالك الى ضربة ركنية وسدد عمر كمال كرة قوية أمسك بها حارس القلعة البيضاء.
وجرت محاولات لاختراق دفاعات المصري وأرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية فى الدقيقة الرابعة نجح فى إبعادها مدافعى الفريق البورسعيدى وقاد عمر كمال هجمة مرتدة أرسلها طويلة إلى مفتاح طقطق لكن تخرج إلى رمية تماس فى الدقيقة السادسة.
أرسل عبدالله جمعة كرة عرضية فى الدقيقة التاسعة لم يستطع كاسونجو اللحاق بها وأمسك بها حارس المصري وتعرض عمر كمال للإصطدام أمام منطقة الجزاء للزمالك عقب احدى الهجمات وسقط على الأرض ما اضطر الدولى أمين عمر حكم اللقاء لإيقاف اللقاء لعلاجه فى الدقيقة العاشرة.
ونجح الونش فى الدقيقة 12 فى منع هف أول محقق بعدما سدد محمود وادى مهاجم المصري كرة برأسه قوية أبعدها الونش بصدره وأعادها الى محمد ابو جبل حارس القلعة البيضاء.
وأحتسب امين عمر فى الدقيقة 14 ركلة جزاء بعد لمس أحمد حامد شوشة الكرة بيده وعاد حكم المباراة الى تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR وسجل محمود علاء الهدف الأول للفارس الأبيض فى الدقيقة 16.
وقاد كاسونجو هجمة مرتدة للزمالك فى الدقيقة 25 ومرر الكرة إلى أحمد سيد زيزو سددها بقوة داخل منطقة الجزاء فشل أشرف بنشرقي فى اللحاق بها وتتحول الى ضربة ركنية.
وفى الدقيقة 26 احتسب حكم اللقاء أمين عمر ركلة جزاء لصالح المصري بعدما لمست الكرة يد محمود علاء وعاد حكم المباراة الى تقنية الفيديو وقام بإلغاء القرار.
قام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والإعتراض على قراراته والإعتداء عليه وقام الحكم بطرده فى الدقيقة 36 وفشل كاسونجو فى الدقيقة 41 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة على مرمى حارس المصري وأنقذ محمد ابوجبل فى الدقيقة 45 مرماه من هدف التعادل بعدما سدد مفتاح طقطق كرة صاروخية أبعدها حارس الزمالك الى ضربة ركنية.
واحتسب امين عمر فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ركلة جزاء للزمالك بعدما قامة مدافع المصري بدفع أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء وسددها محمود علاء فى القائم وتمر الى خارج الملعب.
واستهل النادى المصري الشوط الثاني بضغط هجومى على دفاعات الزمالك ومنح امين عمر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد إيزي ايميكا لاعب المصري عقب عرقلته للاعب الزمالك عبدالله جمعة فى الدقيقة 48.
وفى الدقيقة 52 طالب لاعبو النادى المصري بركلة جزاء بعد تعرض كريم العراقي للسقوط داخل منطقة الجزاء وجرت محاولات من محمود وادى داخل منطقة الجزاء الا أن دفاعات القلعة البيضاء نجحت فى ابعادها.
سيطر النادى المصرى على مجريات اللقاء وأنقذ محمد أبوجبل فى الدقيقة 58 مرماه من هدف التعادل بعد تسديد عمر كمال كرة قوية أبعدها بصعوبة.
وأشهر فى الدقيقة 62 حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد على ماهر مدرب المصري بعد إعتراضه على قرارات الحكم وسقط محمد ابوجبل حارس الزمالك داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك محمود وادى مهاجم المصري به ما أدى إلى توقف المباراة للعلاج وحصل الأخير على إنذار.
منح حكم اللقاء فى الدقيقة 70 ركلة حرة لصالح المصري أمام منطقة الجزاء ارسلها فريد شوقى داخل منطقة الجزاء سددها محمود وادى برأسه ضعيفة.
وخرج اوستن أموتو لاعب المصري فى الدقيقة 82 للإصطدام باحد لاعبى الزمالمك وخضع إلى العلاج وخرج من الملعب فى سيارة إسعاف فى تغيير إضطرارى وتألق احمد مسعود حارس المصري وأنقذ مرماه من فرصة تسجيل أشرف بنشرقي الهدف الثاني فى الدقيقة 88 بعدما سدد الكرة وأبعدها الحارس بقدمه بعيدا عن مرماه.
وأنقذ حارس المرمى للمصري أحمد مسعود مرماه من هدف ثاني بعد تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو فى الوقت بدل الضائع وسدد حسن على قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر الى جوار المرمى وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد عمرو عبدالسلام مدرب حراس الزمالك للإعتراض على قرارات الحكم كما حصل أشرف بنشرقي على بطاقة صفراء أثناء إجراءه تغيير.