ضبط 6 أطنان اسمدة زراعية محظور تداولها

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (6 طن أسمدة زراعية مدعمة "نترات" محظور تداولها خارج نطاق الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية 21000 جنيه) بحوزة مالكى محلين لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظتى (كفر الشيخ والبحيرة) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.



