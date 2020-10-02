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حوادث

ضبط 6 أطنان اسمدة زراعية محظور تداولها

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (6 طن أسمدة زراعية مدعمة "نترات" محظور تداولها خارج نطاق الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية 21000 جنيه) بحوزة مالكى محلين لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظتى (كفر الشيخ والبحيرة) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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