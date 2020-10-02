AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شيماء علي ماهر ترفض نظام التعليم الجديد .. لهذه الأسباب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:38 ص
شيماء علي
شيماء علي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت قالت شيماء علي ماهر أدمن جروب نبني بلدنا بالتعليم وأحد أولياء الأمور؛ أن تعليم الأطفال عن طريق الفيديوهات سوف يجعل الطفل يفقد التواصل مع المدرس مما يؤثر على تحصيله النهائي للمادة العلمية؛ مرددة: «الموضوع ده يتم في بحث انما في التعليم والدراسة لأ». 

وأضافت شيماء علي خلال حلقة اليوم من برنامج « التاسعة»؛ المذاع على الفضائية الأولى، تقديم الإعلامي «وائل الإبراشي»،: « من الصعوبة على ولي الأمر أن يتابع تعليم أولاده متابعة دروسهم خاصة لو أنهم في مراحل عملية مختلفة»؛ منوهة أنها أول من طالبت بطوير عملية التعليم ولكن ليس بهذه الطريقة من التعليم المقلوب.

وأشارت شيماء علي؛ أن نظام التعليم الجديد سوف يجعل ولي الأمر لا يطلب من أولاده الذهاب الي المدرسة .

ولفتت شيماء علي، إلى أهمية شرح المدرس الي الطلاب في الفصل، وتحديد النقاط الرئيسة والمناقشة فيها، مما يجعل معدل التحصيل للطلاب أكبر . 
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسن شحاتة: أولياء الأمور ليس لديهم الوعي الكافي بنظام التعليم الجديد.. فيديو

تعليم كفر الشيخ: لن تعود هيبة المدرس إلا إذا استردها هو بذاته

«التعليم عن بُعد» يتطلب «العمل عن بُعد» !

والدة طالب عن المدارس الدولية: أجبروني أنقل أولادي بسبب كومنت.. فيديو

شيماء علي: جميع القرارات التي صدرت اليوم كانت في صالح أولياء الأمور..فيديو

برلماني: أولياء أمور متلازمة داون يعانون من أجل دمج أطفالهم في المدارس

ترشيحاتنا

لمسح صور اشتباكات لقاء الزمالك.. لاعبو المصري يعتدون على المصورين الصحفيين

الجيش الليبي يعلن مقتل إرهابي مصري خطير

طرد فرجاني ساسي بعد اعتدائه على حكم مباراة المصري وإلقاء سماعته على الأرض

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور

شيماء علي ماهر ترفض نظام التعليم الجديد .. لهذه الأسباب

5000 حيوان ميت .. رائحة مقززة كشفت مستودعا لحفظ الحيوانات قبل بيعها في الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور