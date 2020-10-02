شيماء علي ماهر ترفض نظام التعليم الجديد .. لهذه الأسباب

قالت قالت شيماء علي ماهر أدمن جروب نبني بلدنا بالتعليم وأحد أولياء الأمور؛ أن تعليم الأطفال عن طريق الفيديوهات سوف يجعل الطفل يفقد التواصل مع المدرس مما يؤثر على تحصيله النهائي للمادة العلمية؛ مرددة: «الموضوع ده يتم في بحث انما في التعليم والدراسة لأ».





وأضافت شيماء علي خلال حلقة اليوم من برنامج « التاسعة»؛ المذاع على الفضائية الأولى، تقديم الإعلامي «وائل الإبراشي»،: « من الصعوبة على ولي الأمر أن يتابع تعليم أولاده متابعة دروسهم خاصة لو أنهم في مراحل عملية مختلفة»؛ منوهة أنها أول من طالبت بطوير عملية التعليم ولكن ليس بهذه الطريقة من التعليم المقلوب.





وأشارت شيماء علي ؛ أن نظام التعليم الجديد سوف يجعل ولي الأمر لا يطلب من أولاده الذهاب الي المدرسة .



