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فن

بيونسيه تشارك في الجزء الثاني من The lion king

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
بيونسيه
بيونسيه
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شروق ابراهيم
كشفت تقارير بالصحف الاجنبية ان النجمة العالمية بيونسيه سوف تشارك في الجزء الثاني من فيلم The lion king بنسخته الحية بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الاول .

بدأت شركة ديزني التحضير لنسخة جديدة من The Lion King بالنسخة الواقعية استكمالا للفيلم الذي طرح في 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا. 

وقال موقع  Deadline الأمريكي ان ديزني تتفاوض مع المخرج باري جنكينز، الذي سبق واخرج فيلم  Moon Light، بديل للمخرج جون فافرو. 

واشار Deadline الى ان قصة الفيلم الجديد الجاري التحضير له سيكشف المزيد من أساطير شخصيات الفيلم المأخوذة من الفيلم الكرتوني الذي طرح في 1994، وايضا الفيلم الواقعي الذي طرح العام الماضي، مشيرا الى انه سيكون التركيز بشكل كبير على الاسد " موفاسا". 

ولم تحدد ديزني موعد بدء تنفيذ الفيلم او موعد طرحه في السينمات العالمية كما تتكتم على تفاصيل نجوم فريق العمل الذين سيشاركون بالاداء الصوتي. 

فيلم The Lion King 2019 هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.

وقام بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، وأما نالا تقدمها بيونسيه، أما سيبما فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـPumbaa، جون كاني يجسد دور Rafiki.

وحصد The Lion King ايرادات بلغت مليارو113 مليون دولار أمريكي حول العالم خلال عام 2019، ويسجل المركز التاسع ضمن الافلام الكرتونية صاحبة الاعلى افتتاحية في العالم.
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