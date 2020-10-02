شاهد.. شوبير يحتفل بمدرب الأهلي الجديد

نشر الإعلامي احمد شوبير، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهر في الصورة المدير الفني الجديد للنادي الاهلي "بيتسو موسيماني" برفقة سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات.
وعلق علي الصورة قائلا: "بيتسو موسيماني يصل القاهرة لقيادة النادي الأهلي".
وكان قد وصل منذ قليل بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الاهلى و حرص سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي على استقباله فى مطار القاهره الدولى.
وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تخلف عن الطائرة المتجهة للقاهرة.
ونزل موسيماني في أديس أبابا ترانزيت قادمًا من جنوب أفريقيا ولكنه لم يتمكن اللحاق بالطائرة التي ستقله إلى القاهرة.
وسيتواجد موسيماني في النادي لحضور إجتماع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط ثم يقود مران الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.
ويصطحب موسيمانى 3 مساعدين أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء، علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكره، وذلك وفقا لمصادر بالنادي الأهلي، والتي أكدت أن موسيماني قد وقع رسميًا علي عقود تدريبه للأهلي لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.
ويصطحب موسيمانى 3 مساعدين أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء، علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكره، وذلك وفقا لمصادر بالنادي الأهلي، والتي أكدت أن موسيماني قد وقع رسميًا علي عقود تدريبه للأهلي لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.