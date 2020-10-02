قافلة طبية من جامعة المنصورة تجوب نويبع ودهب غدا

تستأنف جامعة المنصورة سلسلة قوافل جسور الخير الشاملة التي بدأتها الجامعة في عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجًا، وذلك بتنظيم قافلة جسور الخير (9) والتي من المقرر لها أن تنطلق صباح غدا السبت إلى مدينتي نويبع ودهب بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية أشرف محمد عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة .





قال هاني الهلالي ، مسؤل الإعلام بجامعة المنصورة أن إدارة القافلة عملت على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظًا على سلامة جميع أعضائها وسلامة أهالي المدينتين المنتفعين من الخدمات المُتكاملة للقافلة.





تأتي هذه القافلة تأكيدًا على الدور الريادي المُجتمعي الذي تقوم به الجامعة وخاصة في وقت الأزمات وإيمانًا منها بتوفير ونشر الرعاية الصحية في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية، وحرصًا من الجامعة مُتمثلة في قطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة على تعظيم دورها في خدمة المجتمع وإفادته بالخبرات الأكاديمية لديها.





جدير بالذكر أن القافلة تضم عددًا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، القلب واﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) لتوقيع الكشف على الأهالي وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلًا عن وجود فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم

اقرا ايضا :



