أصحاب المهن الحرفية والصناعات الطبية يعرضون عينات منتجات سانت كاترين .. شاهد

عقدت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء عددا من اللقاءات، لبحث سبل التعاون وإقامة شراكات مع المجتمع المدني بالمحافظة وخاصة أصحاب المهن الحرفية للمشغولات البدوية والصناعات الطبية والعطرية والفواكه المجففة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي دير سانت كاترين في الاجتماعات.
واستعرض المشاركون باللقاءات العينات التي تم تصنيعها لتغليف وتعبئة منتجات مدينة سانت كاترين بعد تزويدها بعلامة تجارية جديدة ومميزة خاصة بمنتجات المدينة وعنوانها الرئيسي " التجلي"، لتعكس هوية المدينة وتاريخها وطبيعتها، لتمييز منتجاتها عن غيرها من المنتجات المماثلة.
وتشمل منتجات التعبئة والتغليف على زجاجات لتعبئة الزيوت الزيتون والزيوت العطرية مع كارت لشرح مواصفات وتاريخ المنتج وكذا أدوات التغليف وجميعها صديقة للبيئة.
وتتنوع منتجات المدينة ما بين اعشاب وزيوت طبية وعطرية ومنتجات زراعية تتميز بجودة عالية والأحجار المباركة والأعمال اليدوية البدوية.
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