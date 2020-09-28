أصحاب المهن الحرفية والصناعات الطبية يعرضون عينات منتجات سانت كاترين .. شاهد

نائب محافظ جنوب سيناء عددا من اللقاءات، لبحث سبل التعاون وإقامة شراكات مع المجتمع المدني بالمحافظة وخاصة أصحاب المهن الحرفية للمشغولات البدوية والصناعات الطبية والعطرية والفواكه المجففة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي دير

واستعرض المشاركون باللقاءات العينات التي تم تصنيعها لتغليف وتعبئة منتجات مدينة سانت كاترين بعد تزويدها بعلامة تجارية جديدة ومميزة خاصة بمنتجات المدينة وعنوانها الرئيسي "

"، لتعكس هوية المدينة وتاريخها وطبيعتها، لتمييز منتجاتها عن غيرها من المنتجات المماثلة.